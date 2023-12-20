بقلم: د.أحمد محمد الجمالي



أميرنا الغالي..



تتركنا؟!



تركتنا وأغمضت عيناك عنا؟!



لن تجف دموعنا..



الكويت اليوم لا شيء سوى الحزن..



لا شيء سوى الفراق..



سوى البكاء والصلاة..



***



أميرنا الغالي..



تركت قصر السيف؟!



تركت دسمان؟! تركت قصر اليمامة؟! تركت مسجدك؟!



نعلم بأنك لن تتركنا.. ولن نتركك..



ولا تتركنا فيك لا فكرة كبيرة ولا صغيرة..



نفكر فيك في صمت.. وندعو لك في الجهر..



***



ابتسامتك لا تنتهي من ذاكرتنا..



وصداك يهمس في آذاننا بهدوء..



نسمعك وأنت تهمس باسم الكويت من خلف حجابك الرقيق مع الله..



ترى شعبك الوفي بإيمانك بينك وبين عالمك اللامتناهي..



تعلم علم اليقين بأنك دائما ستكون عالمنا.. مسكننا.. وجودنا..



***



شعبك طيور الصباح وندى الفجر والهواء اللطيف نزورك مع كل دعاء..



وكل مساء نزورك ومعنا نجوم الرحمن التي نورتها من إيمان روحك..



مـــلأت الكويت نورا من مشيك للمـــحراب.. ومن منارات الصلاة.. ومـــن يديك اللتين خرجتا من القباب ممدودة..



***



تدعو لشعبك وتقول: كلنا يدرك بعضنا البعض..



لا تملؤوا قلوبكم بالألم والحزن..



لأن روحي تسمع ما تقوله قلوبكم..



وفي رحلتي أحمل حب شعبي.. حب كل واحد منكم..



***



لذا حافظوا على الكويت..



سأفتقدكم..



ولكن عزائي إني تركت فيكم الشعلة والمشعل..



يضيء لكم الشفق.. ولا يغيب مع الغسق..



ينور دربكم.. وأنا معكم دوما.. روحا بروح..



وسأدعو لكم.. وللكويت الحبيبة.. من أرض الميعاد..



يا شعبي..

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