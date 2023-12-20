استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، في المطار الأميري مساء أمس رئيس المجلس الخاص الملكي لكندا الصديقة والوزير المكلف بالهيئة الكندية للتنمية الاقتصادية لدول الباسفيك هارجيت ساجان والوفد المرافق له، حيث قام بتقديم واجب العزاء في وفاة فقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه.



كما قدم ساجان التعازي إلى سمو الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ صباح الخالد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وأسرة سمو الأمير الراحل، طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه، وعدد من الشيوخ الكرام.