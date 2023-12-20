نعت الرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا رحيل المغفور له بإذن الله سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد.



وقال الرئيس الإقليمي م.أيمن عبدالوهاب إن رحيل المغفور له سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، رحمه الله، يعد خسارة كبيرة ليس للعالمين الإسلامي والعربي فقط، بل للعالم أجمع، وذلك لما كان يقوم به الراحل من دور قائد للكويت، والدعم غير المحدود لكل ما هو إنساني، حيث حظي ذوو الإعاقة الفكرية بالكثير من أشكال هذا الدعم منذ أن كان سمو الأمير الراحل وليا للعهد، واستمر الدعم بعد توليه رحمه الله إمارة الكويت.



وتوجه عبد الوهاب بخالص العزاء والمواساة إلى الكويت قيادة حكومة وشعبا، داعيا الله تعالى أن ينزل الفقيد منازل الأبرار ويسكنه الفردوس الأعلى ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



بدوره، نعى الأولمبياد الخاص الكويتي بقلوب يعتصرها الألم أمير الكويت وقائدها الوالد الحنون سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، بعد مسيرة حافلة من العطاء وقيادة مسيرة البلاد بحكمة واقتدار وسعي دؤوب لتحقيق النهضة الشاملة والتنمية والبناء وتحقيق ما يتطلع إليه أبناؤه من رقي ورخاء.



ونعت رحاب بورسلي المدير الوطني للأولمبياد الخاص، باسمها ونيابة عن مجلس إدارة الأولمبياد الخاص الكويتي وجميع منتسبيه، سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، الذي احتوى بعطائه كل أبناء شعبه بكل شرائحه، لاسيما أبناءه من ذوي الإعاقة، شاملا إياهم بالدعم والرعاية لتوفير حياة كريمة لهم وتعزيز دورهم وإدخال البسمة والسرور عليهم ومنحهم الفرصة لإبراز طاقاتهم ومواهبهم ودمجهم في المجتمع وتذليل كل العقبات التي تعترضهم.



وقالت: رحم الله قامة وقيمة عملاقة، كرّس حياته لخدمة أبناء شعبه وسطرت مسيرته بأحرف من نور تاريخا حافلا من التضحية والعطاء، للحفاظ على مكتسبات الوطن، وقيادة دفته إلى آفاق التقدم والازدهار، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وكريم عفوه وأن يحفظ كويتنا الحبيبة في ظل قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، خير خلف لخير سلف، لاستكمال مسيرة العطاء والارتقاء بكويتنا الحبيبة إلى عصر جديد من التقدم والتطور، في جميع المجالات.