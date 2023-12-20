عبّر عدد من المواطنين عن حزنهم العميق برحيل سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه، مؤكدين أن سموه، رحمه الله، سيبقى خالدا في قلوب وعقول شعب الكويت على مر الأزمان لما قدمه سموه من عطاءات خلال مسيرة حياته المتميزة بالبذل في سبيل الكويت وإعلاء اسمها والحرص على مصلحة المواطنين، مستذكرين مواقفه المشرفة تجاه الكويت وأهلها الذين بادلوه حبا بحب وإخلاصا بإخلاص ووفاء فكان القدوة في العفو والتسامح والعدل، مشيرين إلى ثقتهم الكبيرة بصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وبقيادته الحكيمة لسفينة الكويت لتستمر في طريق التقدم والازدهار، وفيما يلي بعض مشاركات المواطنين:



وفي البداية، تقدم كل من مطلق عمر أبورقبة ومحسن عمر أبو رقبة بخالص التعازي وصادق المواساة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، وإلى رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الأصباح، وإلى أسرة الأمير الراحل، طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه، مشيرين إلى مكانة الأمير الراحل في قلوب جميع المواطنين وقربه منهم، حيث كان دائم الحضور يشاركهم أفراحهم وأحزانهم، متواضعا وإنسانا معطاء محبا للعفو والتسامح، حريصا على مصلحة الكويت وشعبها وهذا الأمر يتجلى بجميع المناصب التي تبوأها سموه، رحمه الله تعالى، خلال تاريخ حياته الحافلة بالعطاء والتضحية في سبيل خير بلادنا وأهلنا في الكويت، ودعمه للقضايا العربية والإسلامية ووقوفه إلى جانب الحق في كل زمان ومكان، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته.



وإنا لله وإنا إليه راجعون.



مسيرة عطاء



كذلك شارك أحمد حمد البديح بالعزاء بأميرنا الراحل سمو الشيخ نواف الأحمد طيب الله ثراه، قائلا: عظم اللهم أجرنا وأجركم بوفاة أميرنا المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ نواف الأحمد، ونسأل الله تعالى له الرحمة والمغفرة، مستذكرا ما قدمه المغفور له بإذن الله تعالى من عطاء كبير خلال مسيرة حياته وحبه للكويت وشعبها وحضوره الدائم في قلوب أبنائها الذين لن ينسوا مواقفه المشرفة وأعماله الجليلة في سبيل نهضة الكويت وتقدمها وقربه من الجميع، حيث كان سموه مثالا للإنسان المتسامح المحب للعفو والإحسان، رحمه الله وأدخله فسيح جناته.



وتقدم البديح بخالص العزاء إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وإلى رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وإلى أسرة الأمير الراحل، داعيا الله تعالى لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بالخير والتوفيق وأن يكون خير خلف لخير سلف.



وإنا لله وإنا إليه راجعون.



بدوره، تقدم د.عبدالعزيز الخالدي بصادق التعازي والمواساة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وإلى رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وإلى أسرة الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه.



وأشار د.الخالدي إلى ما يتمتع به سموه، رحمه الله، من مكانة خليجية وعربية ودولية بفضل حرصه على اتباع سياسة حكيمة جعلت الكويت في مصاف الدول المؤثرة إيجابيا في جميع القضايا الداعمة للسلم وخير الشعوب.



وتوجه الخالدي بالدعاء إلى المولى عزّ وجلّ أن يتغمد فقيد الكويت الغالي بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جناته.



وإنا لله وإنا إليه راجعون.



أمير التواضع



من جهته، عبر الزميل الإعلامي فيصل دحام الحربي عن حزنه العميق بوفاة الأمير الراحل سمو الشيخ نواف الأحمد، رحمه الله تعالى، قائلا: فقدت الكويت أميرا أحب الكويت فأحبته وأحب الشعب فبادله الحب والوفاء بالحب والوفاء.



انه أمير التواضع والحكمة والعفو أميرنا الراحل سمو الشيخ نواف الأحمد الذي لم يكن إنسانا عاديا بل كان رجلا اجتمعت فيه كل الخصال بدءا من الحكمة والوطنية والإخلاص في العمل وانتهاء بالانسانية التي ميزته عن كل نظرائه في العالم.



واليوم تتشح الكويت بالسواد حزنا وألما على تلك المصيبة وعزاؤنا فيما تركه لنا سمو من ارث تبقى بصماته حاضرة وفي طيات التاريخ.



ونشهدك يا الله أنه في عهده تمت محاربة الفساد والعمل على القضاء عليه بشكل كبير وتمت محاكمة الفاسدين، وفي عهده تم العفو عن ابنائه الذين صدرت بحقهم احكام قضائية، رحمه الله وأدخله الجنة.



وإنا لله وإنا إليه راجعون.



كما تقدم الأكاديمي والإعلامي ومعد ومقدم برنامج «بالبنط العريض» الزميل د.حسام فاروق بالتعازي إلى الكويت قيادة وحكومة وشعبا بوفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، كما نعى سموه خلال تقديم البرامج على الفضائية المصرية، داعيا الله تعالى لسموه بالرحمة وللكويت بدوام التقدم والازدهار في ظل قيادتها الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.



كذلك عبر الزميل جميل حمود الياسين عن حزنه على وفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، رحمه الله تعالى، مشيرا إلى ما يتمتع به فقيد الكويت من مناقب وأعمال ستبقى محفورة في ذاكرة الأجيال من أبناء الكويت والشعوب العربية والإسلامية، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون.