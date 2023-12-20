

استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد في المطار الأميري مساء أول من أمس الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي والأمناء المساعدين في الأمانة العامة، حيث قاموا بتقديم واجب العزاء في وفاة فقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه.



كما قدموا التعازي إلى سمو الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ صباح الخالد وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وأسرة سمو الأمير الراحل، طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه، وعدد من الشيوخ الكرام.