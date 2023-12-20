استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، في المطار الأميري، الفريق أول ركن شمس الدين كباشي إبراهيم عضو المجلس السيادي بجمهورية السودان الشقيقة والوفد المرافق له، حيث قام بتقديم واجب العزاء في وفاة فقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه.



كما قدم التعازي إلى سمو الشيخ ناصر المحمد، وسمو الشيخ صباح الخالد، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وأسرة سمو الأمير الراحل، طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه، وعدد من الشيوخ الكرام.



وقد كان في استقباله على أرض المطار وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله.