استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد في ديوان أسرة آل الصباح الكرام بقصر بيان صباح أمس رئيس مؤسسة بحر العلوم الخيرية د.إبراهيم محمد بحر العلوم والوفد المرافق، حيث قام بتقديم واجب العزاء في وفاة فقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه.



كما قدم التعازي إلى كبار الشيوخ وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ جابر المبارك وسمو الشيخ صباح الخالد وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وأسرة سمو الأمير الراحل، طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه، وعدد من الشيوخ الكرام.