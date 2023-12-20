استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، في ديوان أسرة آل صباح الكرام بقصر بيان صباح أمس، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بجمهورية كازاخستان الصديقة مورات نورتليو والوفد المرافق له، حيث قام بتقديم واجب العزاء في وفاة فقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه.



كما قدم التعازي إلى كبار الشيوخ وسمو الشيخ ناصر المحمد، وسمو الشيخ جابر المبارك، وسمو الشيخ صباح الخالد، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وأسرة سمو الأمير الراحل، طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه، وعدد من الشيوخ الكرام.