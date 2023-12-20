قال نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الروسية مكسيم مكسيموف أمس الثلاثاء إن سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد «قائد حكيم» كرّس الكثير من الجهد والعمل لضمان التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الكويت وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.



وأشاد مكسيموف في تصريح لـ (كونا) عقب تقديم واجب العزاء في السفارة الكويتية بموسكو في وفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد «بالدور الذي لعبه سموه في تطوير علاقات التعاون بين الكويت وروسيا وتعزيز التنسيق الثنائي في مجال السياسة الخارجية ومختلف المنابر الدولية».



وأضاف أن الكويت والمنطقة فقدتا بوفاة سمو الأمير الراحل «رجل دولة عمل على رفع مكانة بلاده في الساحة الإقليمية والدولية وسعى لترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي».



من جانبه، قال سفيرنا لدى روسيا راشد العدواني في تصريح مماثل لـ (كونا) إن سمو الأمير الراحل قاد البلاد في مرحلة مهمة وحساسة إقليميا ودوليا وساهمت قيادته الحكيمة في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.



وأضاف ان الكويت لعبت في ظل قيادته دورا إقليميا بارزا من خلال المساهمة في جمع شمل الدول العربية وإزالة الخلافات بين الأشقاء ورأب الصدع من أجل توحيد الجهود في مواجهة التحديات والمخاطر التي تحدق بالأمة.



وأكد ان المغفور له بإذن الله سمو الأمير الراحل كرس جهوده في جميع المناصب التي شغلها لخدمة أبناء الكويت وتعزيز الوحدة الوطنية والعمل من اجل مواصلة نهضة البلاد اجتماعيا واقتصاديا.



وأشار إلى أن سموه عمل كذلك من أجل ترسيخ النهج السياسي الخارجي للكويت القائم على حب السلام وتبوؤ مكانة متقدمة في العمل الإنساني ومواصلة تقديم المساعدة للشعوب والدول المحتاجة.



ولفت العدواني إلى أن شخصيات روسية رفيعة وسفراء من العرب والأجانب وباحثين في مجال العلاقات الكويتية - الروسية المعزين توافدوا على السفارة الكويتية بموسكو على مدى 3 أيام لتقديم واجب العزاء في وفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد.