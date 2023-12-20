واصلت سفاراتنا حول العالم فتح سجلات التعازي واستقبال المعزين بوفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد طيب الله ثراه.



الرياض



في الرياض قدم أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز واجب العزاء بوفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد في مقر سفارة الكويت بالرياض حيث كان في استقبالهما السفير الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد.



وأعرب الشيخ صباح الناصر عن شكره لكل من تقدم بواجب العزاء بوفاة فقيد الأمة والدنا سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد وعلى مشاعرهم الطيبة والتي خففت من مصابنا في فقد الأمير الراحل وتثبت المكانة التي وصلت اليها الكويت في العالم بفضل حكمة قيادتها، سائلا المولى عز وجل ان يتقبل الفقيد في جنات النعيم.



وأكد الشيخ صباح الناصر ان الكويت ستستمر في طريق النهضة والتقدم بقيادة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد والمخلصين من ابناء الوطن، سائلا المولى ان يعين سموه على حمل الأمانة ويسدد خطاه في تحقيق المزيد من التقدم والازدهار للكويت.



كما دونت شخصيات سياسية وديبلوماسية عربية ودولية اسماءها في سجلات العزاء بمقر السفارة في الرياض.



أرمينيا



بدوره، استذكر رئيس أرمينيا فاهاكن خاتشاتوريان أمس مناقب سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، مؤكدا أن العالم فقد بوفاته زعيما للحكمة والاعتدال.



وقالت سفارة الكويت لدى أرمينيا في بيان إن ذلك جاء خلال زيارة قام بها خاتشاتوريان إلى مقر إقامة سفيرنا في العاصمة يريفان نواف العنزي لتقديم واجب العزاء بوفاة سمو الأمير الراحل.



وذكر البيان ان رئيس ارمينيا شدد على أن سمو الأمير الراحل كان زعيما عظيما من طراز فريد له بصماته البارزة في نهضة الكويت، مشيرا إلى أن سموه كرس حياته وجهده لخدمة وطنه وأمته، لافتا الى ان خاتشاتوريان أعرب باسمه وباسم شعب أرمينيا عن خالص العزاء وصادق المواساة للكويت بوفاة الفقيد الراحل، كما اشاد بمستوى العلاقات الطيبة والراسخة بين البلدين الصديقين، متمنيا لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد موفور الصحة وتمام العافية وللكويت دوام التقدم والازدهار.



مسقط



استذكر وزير العدل والشؤون القانونية العماني د.عبدالله السعيدي ووزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني قيس اليوسف مناقب سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، قائلين إنه قائد وأب عظيم كرس حياته في سبيل خدمته بلاده وشعبه وأمتيه العربية والاإسلامية.



جاء ذلك في تصريحين منفصلين أدلى بهما السعيدي واليوسف عقب تقديمهما واجب العزاء بمقر سفارتنا لدى عمان.



وأعرب السعيدي عن عميق حزنه بهذا المصاب الجلل، مبتهلا إلى المولى عز وجل أن يلهم الشعب الكويتي الشقيق الصبر والسلوان وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته.



وأضاف ان سمو الأمير الراحل كان حكيما في قيادته وقدم الكثير من البذل والعطاء للكويت وشعبها لتحقيق نهضة شاملة وإنجازات رائدة عززت من مكانتها الإقليمية والدولية.



من جهته، قال اليوسف: نتقدم بصادق التعازي والمواساة إلى الكويت أميرا وحكومة وشعبا بهذا الفقد الكبير لقائد عظيم كان أبا لجميع الكويتيين وسخر حياته كلها لخدمة دولته وشعبه وأمته.



وأضاف ان سموه وافته المنية بعد جهد وعطاء كبيرين قدمهما للكويت وللأمتين العربية والإسلامية خلال مسيرة ثرية سيذكرها الجميع.



النمسا



وقالت سفارتنا في النمسا إنها قامت بفتح سجل التعازي واستقبال المعزين بوفاة سمو الأمير الراحل.



واستذكر سفيرنا لدى النمسا طلال الفصام مناقب سمو الأمير الراحل قائلا إنه كان قائدا حكيما كرس حياته في سبيل خدمة الكويت وشعبها وترسيخ استقرارها وتعزيز وحدتها.



وقال الفصام ان سموه، رحمه الله، قاد مسيرة التنمية والعطاء في الكويت، متقدما بخالص التعازي وأصدق عبارات المواساة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وأسرة آل الصباح والشعب الكويتي في وفاة المغفور له بإذن الله، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



نيوزيلندا



وفي نيوزيلندا ذكرت سفارتنا أنها فتحت سجلا للتعازي بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد.



ونعت السفارة في بيان سمو الأمير الراحل واصفة سموه بأنه كان رجل دولة وحاكما أحبه الشعب، مشيرة إلى أنه شارك في العزاء عدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة في نيوزيلندا.



إندونيسيا



وفي إندونيسيا أعلنت سفارتنا هناك فتح سجل التعازي في مقرها بالعاصمة جاكرتا.



ونعت السفارة في بيان سمو الأمير الراحل، رحمه الله، ببالغ الحزن والأسى وقلوب يعتصرها الألم عامرة بالإيمان بقضاء الله وقدره.



كمبوديا



وفي كمبوديا قالت السفارتنا إن السفير محمد الهاجري والملحق الديبلوماسي ضاري الخليفي كانا في استقبال المعزين.



وأضافت في بيان انه توافد على مقرها عدد من كبار المسؤولين الحكوميين والبرلمانيين ومجلس الشيوخ والسفراء الأجانب ورؤساء اللجان الخيرية والشؤون الإسلامية الذين عبروا عن خالص التعازي والمواساة للكويت قيادة وشعبا، داعين الله عز وجل أن يتغمد سمو الأمير الراحل بواسع الرحمة والمغفرة.



وأشار البيان إلى أن السفارة واللجان الخيرية نكست الأعلام حدادا على سمو الأمير الراحل، رحمه الله.



إيران



وفي طهران قالت سفارة الكويت إن السفير بدر المنيخ وأعضاء البعثة الكويتية بطهران استقبلوا المعزين بوفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد.



وأضافت السفارة في بيان أن هذه المراسم حضرها أعضاء السلك الديبلوماسي لدول مجلس التعاون والسفراء العرب والأجانب المعتمدون لدى إيران.



جنوب أفريقيا



أما في جنوب أفريقيا فقال السفير سالم الشبلي إن السفارة قامت بفتح سجل التعازي واستقبال المعزين بوفاة سمو الأمير الراحل.



وتقدم السفير الشبلي بالإنابة عن أعضاء البعثة في بريتوريا بأحر التعازي إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وأسرة الصباح الكريمة والشعب الكويتي بوفاة المغفور له بإذن الله فقيد الكويت والأمتين العربية والإسلامية، سائلا المولى عز وجل أن يرحم الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.



بنين



أما في بنين فقالت سفارتنا هناك إنه حضر مجلس العزاء السفراء المعتمدون لدى بنين والمنظمات الدولية، بالإضافة الى عدد من مسؤولي الوزارات الحكومية في بنين، وعلى رأسهم وزارة الخارجية وكذلك الجمعيات الخيرية العاملة في بنين.



البوسنة والهرسك



وفي البوسنة والهرسك قالت سفارة الكويت في بيان إنها استقبلت المعزين في وفاة سمو الأمير الراحل.



وأضافت أن عضو مجلس رئاسة البوسنة والهرسك دينيس بيتشيروفيتش حضر إلى مقر السفارة، وقدم التعازي بالإنابة عن رئاسة البوسنة والهرسك والشعب البوسني في وفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، وطلب نقل تعازيه إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وإلى الشعب الكويتي الصديق، داعيا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرة الصباح الكرام والشعب الكويتي الصديق جميل الصبر وحسن العزاء.



وأشار بيتشيروفيتش إلى أنه تلقى خبر وفاة سمو الأمير الراحل ببالغ الحزن والأسى، معربا عن تعاطفه مع شعب الكويت الصديق وأسرة الصباح، مبينا ان الكويت لها مكانة خاصة في قلوب الشعب البوسني، معربا عن أمله في استمرار تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين وتعزيز التعاون المشترك.



بيروت



قالت سفارة الكويت في لبنان إن العديد من الشخصيات السياسية والدينية والاجتماعية والاقتصادية توافدوا لتقديم واجب التعازي، حيث كان في استقبالهم القائم بالأعمال الوزير المفوض عبدالله الشاهين وأركان السفارة.



وقال مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان في كلمة دونها في سجل التعازي «باسمي وباسم العلماء في لبنان نتقدم إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد والأسرة الحاكمة والحكومة والشعب الكويتي بخالص التعازي، ونسأل الله عز وجل أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته وينزله منازل الأبرار مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.



وأضاف دريان: ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفق صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد لما فيه خير الكويت والعرب والمسلمين وإكمال مسيرة الخير والسلام والعطاء والانفتاح والتسامح التي عرفت بها الكويت.



من جهته، قال رئيس الحكومة اللبنانية الاسبق تمام سلام إن خسارة الكويت بوفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد خسارة لنا جميعا لما كان لسموه من مكانة وقيمة عند الجميع في المحافظة على هذا التراث الكبير للكويت الدولة العربية النموذجية في تاريخها وأدائها.



وأضاف سلام: نتقدم بأصدق التعازي لآل الصباح الكرام والشعب الكويتي العزيز ونتمنى لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد التوفيق في متابعة المسيرة من أجل النهوض بخير ومستقبل شعب الكويت والأمة العربية.



بدوره، قال رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة: لا بد لنا بهذه المناسبة ان نتذكر المواقف التي كان يقف فيها سمو الأمير الراحل وذلك سيرا على ذات النهج الذي اتبعه جميع الأمراء الذين تعاقبوا على الحكم وجريا على جميع ما اعتمدته الحكومات الكويتية المتعاقبة في موقفها العربي الملتزم وعلاقاتها السديدة التي كانت تنتهجها مع لبنان.



وتابع: ان لبنان يتذكر ان الكويت لم تدخر جهدا على الإطلاق في كل العقود الماضية لا سيما في المحن اذ يقال«الصديق وقت الضيق» وفعليا كانت الكويت تقف دائما الى جانب لبنان ونتذكر ما فعلته أيام الشدائد لا سيما في الحروب وتحديدا عام 2006 وأقدم التعازي الى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد والكويت عامة.



من جهته، قال وزير الداخلية بسام مولوي: نتقدم بكل مشاعر ومعاني التعازي والمواساة بوفاة أمير العفو سمو الشيخ نواف الأحمد وكان لنا باع طويل وكبير من التعاون على الصعيد الأمني بين لبنان والكويت بما يهم الشعبين ويحقق أمانهما لاسيما لجهة مكافحة تهريب آفة المخدرات وتصديرها الى الدول العربية التي تمس أمان المجتمعات العربية التي نحرص كل الحرص على أمنها وأمانها كما نحرص على أمن لبنان.



ولفت المولوي الى أن المرحلة السابقة شهدت تعاونا كبيرا جدا بين وزارة الداخلية اللبنانية والسفارة الكويتية في لبنان لتسهيل أمور الجالية الكويتية في لبنان، وحدث أكثر من تواصل مع وزارة الداخلية الكويتية خلال هذه الفترة والتعاون معها لمصلحة الشعبين.



من جانبه، أكد وزير الدفاع موريس سليم أهمية العلاقات بين لبنان والكويت، معتبرا ان هناك علاقات وثيقة جدا تجمعهما لا سيما ان الكويت كانت الى جانب لبنان في كل الظروف.



وقال سليم: أقدم أحر التعازي للكويت قيادة وشعبا، متمنين لها الاستقرار والازدهار.



بكين



وفي بكين، قالت سفارتنا إنها فتحت سجل التعازي في وفاة سمو الأمير الراحل.



ونقلت السفارة في بيان عن القائم بالأعمال عبدالعزيز الدخيل القول إن سجل التعازي كان متاحا أمام أفراد المجتمعين العام والديبلوماسي للتوقيع فيه حتى يوم أمس الثلاثاء.



كوالالمبور



وفي كوالالمبور، قالت سفارتنا في بيان إنها فتحت سجل التعازي في فقيد الكويت سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد بحضور العديد من السفراء والشخصيات العامة وبعض أفراد الأسرة الملكية ورجال الأعمال والمواطنين الكويتيين.



إسطنبول



أما في اسطنبول فقالت قنصلية الكويت إنها فتحت سجل التعازي، مشيرة إلى أن العديد من المسؤولين الأتراك في مقدمتهم والي ولاية اسطنبول داود غول وعدد كبير من الشخصيات من المجتمع المدني والقناصل العامين والهيئات الدولية المعتمدة في اسطنبول توافدوا لتقديم واجب العزاء ما يعكس المكانة الكبيرة التي يحتلها فقيد الكويت الكبير لدى تركيا قيادة وشعبا.