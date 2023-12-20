خاطبت الهيئة العامة للرياضة جميع الهيئات الرياضية متمثلة في الأندية الشاملة والأندية المتخصصة والاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية تأجيل جميع الأنشطة والفعاليات الرياضية لحين التنسيق مع الجهات المعنية وتحديد المواعيد الجديدة لاستئنافها مع الالتزام بالتعاميم الصادرة بعدم مخاطبة الجهات الحكومية إلا من خلال هيئة الرياضية.



وجاء تعميم الهيئة بناء على قرار مجلس الوزراء بشأن تأجيل جميع الأنشطة والعمل في الوزارات والهيئات حدادا على وفاة المغفور له سمو الشيخ نواف الأحمد أمير البلاد الراحل، طيب الله ثراه، وذلك من منطلق التعاون بين جميع جهات الدولة لما فيه من المصلحة العامة واتساقا مع ما تمر به البلاد من حالة حداد.