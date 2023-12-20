الدوحة - فريد عبدالباقي



أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تطبيق نظام التسلل شبه الآلي في بطولة كأس أمم آسيا 2023 التي ستقام في الدوحة خلال الفترة من 12 يناير حتى 10 فبراير المقبلين.

ويأتي هذا القرار لتعزيز تطبيق تكنولوجيا حكم الفيديو المساعد، التي سيتم تطبيقها بشكل كامل، في أعقاب تنفيذها بنجاح اعتبارا من دور الثمانية خلال النسخة الماضية للمسابقة عام 2019، وفقا للموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي سيتم فيها تطبيق هذه التكنولوجيا في مسابقات الاتحاد الآسيوي، ليصبح بذلك أول اتحاد قاري في العالم يطبق هذا النظام على صعيد بطولات المنتخبات الوطنية، بما يؤكد التزام الاتحاد الآسيوي بتحسين دقة ونزاهة عملية صنع القرار من قبل الحكام.