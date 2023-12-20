في مشهد يعكس مشاعر الأخوة والوفاء لفقيد الكويت سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد بادرت مجموعات شعبية أردنية بغرس 100 شجرة حدادا على رحيل سموه، طيب الله ثراه. واحتضنت مدينة الحسين للشباب وسط العاصمة الأردنية عمان المبادرة الإنسانية التي نظمها مكتب الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية لدى الأردن بالتعاون مع الجمعية العربية لحماية الطبيعة ومشاركة ممثلي 12 جمعية خيرية معتمدة لدى الهيئة.



واستذكر المشاركون في لفتة الوفاء الدورين الإنساني والقومي للمغفور له بإذن الله تعالى وحرصه، رحمه الله، على تعزيز علاقات التعاون مع الأردن، راجين المولى عز وجل أن يتغمد فقيد الأمتين العربية والإسلامية بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.