

استقبل سفيرنا لدى قبرص عبد الله الخرافي، في مقر السفارة، رئيس جمهورية قبرص نيكوس خريستودوليدس الذي قدم واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد.



وقد عبر الرئيس القبرصي خريستودوليدس، نيابة عن الحكومة والشعب القبرصي، عن خالص تعازيه القلبية الحارة للشعب الكويتي والأسرة الحاكمة في هذا المصاب الأليم والخسارة الفادحة. كما أكد الرئيس القبرصي على أن ما اتسم به سمو الأمير الراحل، رحمة الله عليه، من تفان والتزام بجهود دؤوبة من أجل إحلال السلام والاستقرار والرخاء لدولة الكويت والمنطقة الإقليمية سيبقى دائما حاضرا في الاذهان.



كما قدم رئيسة مجلس النواب القبرصي أنيتا ديميتريو، ووزير الخارجية القبرصي كونستانتينوس كومبوس، وكبار المسؤولين في جمهورية قبرص واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله سمو أمير البلاد الراحل.



وفد توافد إلى مقر السفارة الكويتية في نيقوسيا لتقديم واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله سمو الأمير الراحل جميع السفراء ورؤساء البعثات الديبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدة لدى قبرص، وكذلك عدد كبير من السياسيين وأعضاء مجلس النواب والمواطنين القبارصة.