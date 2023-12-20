أعرب مساعد وزير الخارجية الإيراني محمد علي بك عن أمله في تعزيز العلاقات الإيرانية - الكويتية في المرحلة الجديدة تحت قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد،



جاء ذلك في تصريح خاص لعلي بك الذي يترأس إدارة الخليج بوزارة الخارجية الإيرانية لـ«كونا» أثناء مراسم تقديم واجب العزاء بوفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد في السفارة الكويتية بطهران.



وقال علي بك «نتمنى في المرحلة الجديدة بقيادة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد أن نشهد علاقات أفضل بكثير وأكثر متانة وقوة مع الكويت البلد الصديق والشقيق».



وأضاف أنه «نظرا الى علاقات الصداقة والعلاقات التاريخية التي تربطنا مع الكويت كنا وما زلنا نسعى دائما إلى تقوية العلاقات بين البلدين».وأوضح المسؤول الايراني أنه حضر المراسم التي أقامتها السفارة الكويتية بطهران ممثلا عن حكومة إيران لتقديم التعازي الى «الاشقاء» في الكويت. كما لفت إلى أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان قد زار الكويت ممثلا عن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لنقل التعازي لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.



من جهة أخرى، أعرب السفير الإيراني السابق لدى الكويت محمد إيراني في تصريح مماثل لـ«كونا» عن أسفه على وفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، قائلا «يؤسفنا كثيرا رحيله بعد سنوات عديدة من العمل والجهد لصالح الشعب الكويتي والعلاقات الإيرانية - الكويتية».



وأشار السفير الإيراني إلى الجهود الكثيرة التي بذلها سمو أمير البلاد الراحل للوصول إلى علاقات «حسنة» بين البلدين والارتقاء بها أكثر فأكثر.



وأعرب عن تهانيه لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح لتسلمه مقاليد الحكم، متمنيا لسموه «التوفيق والسلامة والمزيد من تعزيز العلاقات الطيبة بين البلدين».