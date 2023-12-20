بشرى شعبان



توجه عدد من مديري ومراقبي الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة بخالص العزاء والدعاء بالمغفرة لسمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، داعين الله ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.



في البداية، قالت مدير إدارة نظم المعلومات في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة الخنساء الحسيني: نعزي صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وأنفسنا والشعب الكويتي والأمة العربية والإسلامية بوفاة والدنا سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، وعظم الله أجر أهل الكويت جميعا.



بدورها، سألت مديرة مكتب مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة ندى الطوفان المولى عز وجل ان يلهم الجميع الصبر والسلوان، قائلة: نعزي قيادة وحكومة وشعب الكويت والأمتين العربية والإسلامية، مؤكدة ان الفقيد رحل بعد أن ترك بصماته الواضحة وساهم في استكمال مسيرة الخير والازدهار لهذا البلد المعطاء، داعية المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بفضله وكرمه.



من جانبه، قال مدير إدارة الخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية في الهيئة حسين العجمي: آلمنا رحيل فقيد الكويت أمير العفو الذي احب شعبه وأحبه شعبه ونسأل الله له المغفرة والرضوان، كما ندعو الله أن يوفق صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد لقيادة الكويت نحو مزيد من الازدهار والتقدم.



من جهتها، قالت مدير إدارة البحوث والإحصاء بالهيئة أفنان الحسيني: نعزي أنفسنا والشعب الكويتي والأمة العربية والإسلامية بوفاة سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد طيب الله ثراه، لافتة إلى ان شخصية سموه اتسمت دائما بالحكمة والعطاء، والقرب من أبناء شعبه، ونسأل الله عز وجل أن يتغمد الفقيد الغالي بواسع رحمته.



من ناحيته، قالت مراقبة الخدمات التعليمية نيران العتيبي: ان العين لتدمع وان القلب ليحزن وان الكويت لتبكي أمير العفو، انه لمصاب جلل، ومهما تحدثنا عن مناقب فقيد الامة فلن نوفيه حقه، ان سمو الأمير الراحل حكم فعدل وأرسى مبادئ وقواعد انسانية تجاوزت المنطقة لتصل الى كل ارجاء المعمورة، ونقدم تعازينا لاسرة آل الصباح الكرام والشعب الكويتي والامتين العربية والاسلامية بهذا المصاب الجلل.



وفي السياق ذاته، لفتت مراقبة إدارة التأهيل المهني في الهيئة دلال المري إلى ان سمو الأمير الراحل تميز بالتواضع والعطاء والتسامح والصفح، مضيفة: نعزي أنفسنا وشعب الكويت والأمة العربية والإسلامية بوفاة والدنا الغالي سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، نرفع أيادينا بالدعاء أن يتغمده الله تعالى بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهمنا جميعا الصبر والسلوان.



أما مراقبة إدارة نظم المعلومات آمنة صفر فقالت: طبت حيا وميتا يا سمو الأمير، متضرعة الى الله عز وجل ان يتقبله في الصالحين ويسكنه منازل الابرار ونسأل الله أن يحفظ صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ويسدد خطاه لما فيه خير الكويت وشعبها.



وذكرت مراقبة مراكز التدخل المبكر للاطفال المعاقين والرعاية النهارية احسان الجدوع ان سموه حاز محبة شعبه وكسب قلوبهم وطالت اياديه البيضاء كل بقاع الارض، متقدمة بخالص العزاء إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وشعب الكويت والأمة العربية والإسلامية.



بدورها، قالت مراقبة الخدمات النفسية والاجتماعية منال يوسف عبدالرحمن: إنا لله وإنا إليه راجعون، ببالغ الحزن والأسى نعزي انفسنا وآل الصباح بوفاة والدنا وأميرنا سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد طيب الله ثراه، ونسأل الله أن يسكنه فسيح جناته ويلهمنا جميعا الصبر والسلوان.



وتوجه رئيس قسم المخصصات المالية فهد الفجري بالتعازي لقيادة وحكومة وشعب الكويت، مشيرا إلى ان المصاب جلل والفقد كبير، مضيفا: رحمك الله يا والدنا وأميرنا الغالي وتغمدك بواسع رحمته وغفر لك وأسكنك فردوسه الأعلى، ان القلب ليحزن والعين لتدمع وإنا على فراقك لمحزونون.



وقال رئيس القسم علي اشكناني: نعزي صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وشعب الكويت، بوفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، فقد كان حاكما عادلا طيبا متواضعا، عفا وسامح وصفح، وندعو الله ان يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته.



أما رئيس قسم الإسكان والمرافق العامة في الهيئة يوسف بوناشي فقال: نعزي صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد والشعب الكويتي والأمة العربية والإسلامية، ونسأل الله ان يلهمنا جميعا الصبر والسلوان.