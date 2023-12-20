تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد اتصالا هاتفيا من الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة عبر خلاله فخامته عن خالص تعازيه لسموه وللأسرة الكريمة بوفاة فقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه، سائلا المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم الأسرة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.



وقد أعرب صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد عن بالغ شكره وتقديره لما أبداه الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة من صادق المواساة وخالص التعازي والدعاء، متمنيا له موفور الصحة وتمام العافية.