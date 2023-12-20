عبدالعزيز الفضلي



يتوجه اليوم الاربعاء طلبة صفوف النقل في المرحلتين المتوسطة والثانوية لبدء امتحاناتهم للفترة الدراسية الاولى بعد ان استكملت وزارة التربية كافة استعداداتها لعبور الطلبة منتصف الطريق في العام الدراسي الحالي 2023/2024.



وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» انه مع قرار ترحيل جميع الاختبارات بسبب وفاة سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الصباح، طيب الله ثراه، بما فيها امتحانات الصف الثاني عشر والتي تقرر لها في موعدها الجديد يوم 7 يناير المقبل وتنتهي في 18 من الشهر نفسه، فإن ذلك لن يؤثر على موعد بدء عطلة نصف السنة، مشيرة الى انه لن يكون هناك اي تعديل على موعدها والتي ستبدأ اعتبارا من 21 يناير حتى 1 فبراير 2024.



واضافت ان الوزارة اعطت تعليماتها للادارات المدرسة بأن جميع الاختبارات تبدأ الساعة 8 صباحا ولا يحق للطالب دخول لجنة الامتحان بعد مرور أكثر من 15 دقيقة من بداية زمن الامتحان، مشيرة الى انه لا يحق ايضا للطالب مغادرة لجنة الامتحان إلا بعد مرور نصف الوقت، ودعت الى ضرورة اضافة نصف ساعة لطلبة صعوبات التعلم في جميع المواد، متمنية التوفيق والنجاح لجميع ابنائنا الطلبة.