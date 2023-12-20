أقر الجيش السوداني امس بسقوط مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة بوسط السودان بأيدي مقاتلي قوات الدعم السريع.



وقال مكتب الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني في بيان صحافي امس «انسحبت قوات رئاسة الفرقة الأولى من مدينة ود مدني».



وأضاف البيان «يجري التحقيق في الأسباب والملابسات التي أدت لانسحاب القوات من مواقعها شأن بقية المناطق العسكرية، وسيتم رفع نتائج التحقيق فور الانتهاء منه لجهات الاختصاص ومن ثم إعلان الحقائق للرأي العام».



واستولت قوات الدعم السريع في وقت سابق من الأسبوع على مدينة ود مدني المكتظة بالنازحين، وتعتبر مركزا للمساعدات.



من جهته، قال قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو «حميدتي»، في وقت سابق امس، إنه سيترك أمر إدارة ود مدني وولاية الجزيرة لأعيان الولاية.



وأضاف قائد الدعم السريع أن المدنيين في ود مدني وولاية الجزيرة سيظلون في أمن وسلام وأمان. وأوضح حميدتي: «أصدرنا أوامر للدعم السريع بعدم الاعتداء على المواطنين والممتلكات العامة في ود مدني».



وفيما لاتزال الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع مستمرة، أفادت مصادر سودانية بأن القتال في ود مدني أجبر الآلاف على النزوح مجددا لولايتي سنار والقضارف، فيما قالت ممثلة اليونيسف في السودان إن مدينة ود مدني تستقبل مئات الآلاف من النازحين ونعمل على دعم المتضررين.



ودعت قوات الدعم السريع سكان ولاية الجزيرة إلى الشروع فورا في تشكيل لجان مدنية لإدارة ولايتهم بعد أن أعلنت سيطرتها عليها بشكل كامل.



وقبل ذلك قال شهود عيان ومصدر من قوات الدعم السريع إن قوات الدعم توغلت إلى قلب مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة بوسط السودان، بعد أن تمكنت من عبور جسر حنتوب من الضفة الشرقية للنيل الأزرق إلى الغرب.



وأبلغ المصدر بأن قوات الدعم سيطرت، امس، على رئاسة أمانة حكومة ولاية الجزيرة ومقر الفرقة الأولى مشاة ورئاسة قيادة الجيش بالولاية.



وأكد أن قوات الدعم السريع بسطت سيطرتها على مدينة ود مدني بالكامل ووضعت ارتكازات في مداخل المدينة وانتشرت في أحياء القسم الأول المؤدية إلى ولاية سنار المجاورة للجزيرة بجنوب شرقي البلاد.