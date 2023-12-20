أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن عن إطلاق الولايات المتحدة عملية أمنية متعددة الجنسيات لتأمين التجارة في البحر الأحمر، حيث أجبرت هجمات الحوثيين اليمنيين المتحالفين مع إيران المزيد من شركات الشحن الكبرى على تغيير مسار سفنها.



جاء ذلك خلال اجتماع وزاري افتراضي عقده أوستن مع الوزراء ورؤساء الدفاع وكبار الممثلين من 43 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي لمناقشة التهديد المتزايد للأمن البحري في البحر الأحمر، بحسب بيان للبنتاغون.



وقال أوستن، إن الدول المشاركة في العملية تضم بريطانيا والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشل وإسبانيا، وستقوم هذه الدول بتسيير دوريات مشتركة في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن.



وأضاف أوستن في بيان «هذا تحد دولي يتطلب عملا جماعيا»، معلنا عن إطلاق مبادرة «حارس الازدهار».



وأطلع الوزير وكبار قادة وزارة الدفاع، بمن في ذلك قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال مايكل إريك كوريل، وقائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية، نائب الأدميرال كوبر المشاركين، على أن الحوثيين قاموا بإطلاق أكثر من 100 مسيرة وهجمات صاروخية باليستية استهدفت 10 سفن تجارية تابعة لأكثر من 35 دولة مختلفة.



وشدد المسؤولون العسكريون، على أن الحوثيين احتجزوا السفينة التجارية «غالاكسي ليدر»، وطاقمها الدولي المكون من 25 فردا كرهائن في 19 نوفمبر، ولايزال الطاقم محتجزا ظلما في اليمن.



وناقش المشاركون كيف تمثل الهجمات انتهاكا صارخا للقانون الدولي، مؤكدين ضرورة وقف الحوثيين لأعمالهم العدوانية.



ومن قطر قال وزير الدفاع الأميركي إن زيارته لقطر جاءت لتعزيز الشراكة معها في مجالي الدفاع والأمن. وأضاف أوستن أن قطر ساعدت بجهودها مع مصر في الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين في غزة بعد أن نجحت في التوصل لصفقة تبادل عشرات الأسرى والمحتجزين بين حركة حماس وإسرائيل.



وأشار إلى أن الولايات المتحدة تتطلع لفعل المزيد مع قطر لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.



في الأثناء، قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري امس إنها تلقت معلومات عن محاولة محتملة لاعتلاء سفينة على بعد 17 ميلا إلى الغرب من مدينة عدن الساحلية باليمن، مضيفة أن الهجوم لم ينجح وأن جميع أفراد الطاقم بخير.



وأوضحت في مذكرة «تلقت سفينة في المنطقة المجاورة اتصالا عالي التردد من سفينة «تتعرض لهجوم قرصنة» في الموقع. وبعد نصف ساعة، وصلت طائرة... إلى مكان الواقعة لتمشيط المنطقة».



وأكدت أمبري أن قوارب صغيرة اقتربت من ثلاث سفن تجارية بينما كانت تبحر باتجاه الشرق على بعد 71 ميلا إلى الجنوب الغربي من عدن. وأضافت المذكرة أن زورقا يمني الطراز اقترب من سفينة شحن ترفع علم ليبيريا ضمن مسافة قدرها نصف ميل. وتابعت أمبري أن السفينة أجرت مناورات هروب بتغيير مسارها وزيادة سرعتها.



في المقابل، حذر الحوثيون من عواقب توسيع الصراع وعسكرة البحر الأحمر، وقال المتحدث الرسمي للحوثيين محمد عبد السلام، في بيان بثته وسائل إعلام تابعة لهم، إن العمليات التي تنفذها قواتهم البحرية تهدف الى «مساندة الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان والحصار على غزة، وليست استعراضا للقوة ولا تحديا لأحد». وأكد قائلا «من يسعى لتوسيع الصراع فعليه تحمل عواقب أفعاله». وأضاف «التحالف المشكل أميركيا هو لحماية إسرائيل وعسكرة للبحر دون أي مسوغ، ولن يوقف اليمن عن مواصلة عملياته المشروعة دعما لغزة».



وأشار المتحدث الرسمي للحوثيين، إلى أن «أميركا سمحت لنفسها بأن تساند إسرائيل بتشكيل تحالف وبدون تحالف»، لافتا إلى أن «شعوب المنطقة لها كامل المشروعية والحق في مساندة الشعب الفلسطيني»، على حد قوله.