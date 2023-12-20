القاهرة ـ ناهد أمام



صرح د.عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، سيبدأ في تسليم 130 عمارة بمشروع جنة 1 بالمنطقة الأولى في المرحلة الأولى بمدينة المنصورة الجديدة، وذلك من يوم الإثنين 1/1/2024 حتى يوم الثلاثاء 24/4/2024، والمحجوزة بنظام الحجز الإلكتروني «online» بتاريخ 15/1/2023. وقال وزير الإسكان، إن مدينة المنصورة الجديدة، تضم 19431 وحدة سكنية (6096 وحدة إسكان لمنخفضي الدخل ـ 11232 وحدة إسكان متوسط ـ 2103 فيلات إسكان متميز)، وشواطئ مفتوحة للأسرة المصرية، وساحات للاحتفال والترفيه «كورنيش أهل مصر»، وهي مدينة حيوية بالأنشطة، كما أنها مدينة خضراء، بها 1800 فدان مساحات خضراء، وتمثل 25% من إجمالي مساحة المدينة، كما تضم الكورنيش وهو محور أخضر ترفيهي، ومحاور الطرق الرئيسية بالمدينة محاور خضراء، بجانب الحدائق المركزية الخضراء ـ الحديقة الجنوبية، بجانب تطبيق مبادئ الإسكان الأخضر، إضافة إلى أنها مدينة تدعم حركة المشاة والدراجات، حيث يوجد بها 9 كم مسارات للمشاة والدراجات.



وأوضح م.محمد الغمراوي، رئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين، 9 و10، يوم الإثنين 1/1/2024، ووحدات العمارتين 11 و12، يوم الثلاثاء 2/1/2024، ووحدات العمارتين 13 و14، يوم الأربعاء 3/1/2024، ووحدات العمارتين 15 و16، يوم الخميس 4/1/2024، ووحدات العمارتين 17 و18، يوم الإثنين 8/1/2024، ووحدات العمارتين 19 و20، يوم الثلاثاء 9/1/2024، ووحدات العمارتين 21 و22، يوم الأربعاء 10/1/2024.



وأضاف أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين 23 و24، يوم الأحد 14/1/2024، ووحدات العمارتين 25 و26، يوم الإثنين 15/1/2024، ووحدات العمارتين 27 و28، يوم الثلاثاء 16/1/2024، ووحدات العمارتين 29 و30، يوم الأربعاء 17/1/2024، وتم تخصيص يوم الخميس 18/1/2024، لمن تخلف عن الاستلام، وتسليم وحدات العمارتين 31 و32، يوم الأحد 21/1/2024، ووحدات العمارتين 33 و34، يوم الإثنين 22/1/2024، ووحدات العمارتين 35 و36، يوم الثلاثاء 23/1/2024، ووحدات العمارتين 37 و38، يوم الأربعاء 24/1/2024، ووحدات العمارتين 39 و40، يوم الأحد 28/1/2024، ووحدات العمارتين 41 و42، يوم الإثنين 29/1/2024، ووحدات العمارتين 43 و44، يوم الثلاثاء 30/1/2024، ووحدات العمارتين 45 و46، يوم الأربعاء 31/1/2024، وتم تخصيص يوم الخميس 1/2/2024، لمن تخلف عن الاستلام.



وأشار رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة، إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين 47 و48، يوم الأحد 4/2/2024، ووحدات العمارتين 49 و50، يوم الإثنين 5/2/2024، ووحدات العمارتين 51 و52، يوم الثلاثاء 6/2/2024، ووحدات العمارتين 53 و63، يوم الأربعاء 7/2/2024، ووحدات العمارتين 64 و65، يوم الخميس 8/2/2024، ووحدات العمارتين 66 و67، يوم الأحد 11/2/2024، ووحدات العمارتين 68 و70، يوم الإثنين 12/2/2024، ووحدات العمارتين 71 و78، يوم الثلاثاء 13/2/2024، ووحدات العمارتين 79 و80، يوم الأربعاء 14/2/2024، كما تم تخصيص يوم الخميس 15/2/2024، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.