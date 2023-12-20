

أسامة دياب



تواصلت تعازي السفراء ورؤساء البعثات الديبلوماسية المعتمدين لدى البلاد في فقيد الأمتين العربية والإسلامية الكبير المغفور له بإذن الله سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، موضحين أن سموه كان رجل دولة وصاحب رؤية ساهمت بشكل كبير في تحقيق السلام والتقدم والرخاء لشعبه.



في البداية استذكرت سفيرة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية لدى الكويت بليندا لويس القيادة الحكيمة والانسانية لسمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه.



وقالت السفيرة لويس في مقابلة مع «كونا» إن القيادة الرشيدة لفقيد الكويت لاسيما في المجال الانساني كانت نبراسا للعمل الخيري حول العالم، مقدمة التعازي باسمها واسم أعضاء السفارة والحكومة البريطانية والمجتمعات البريطانية المختلفة لأهل الكويت قيادة وحكومة وشعبا في هذا المصاب الجلل.



وأضافت أن لسمو الأمير الراحل، طيب الله ثراه، الأثر العميق في رفع معاناة العديد من المجتمعات حول العالم التي واجهت الكوارث الطبيعية من زلازل وفيضانات، مستذكرة أيضا مواقفه في العفو.



وأكدت أن العلاقات الثنائية والتاريخية التي تجمع الكويت وبريطانيا مستمرة في التنامي القوي على جميع الصعد خصوصا في مجال التبادل التجاري والاستثمار المتبادل، موضحة أن التبادل الاقتصادي بين البلدين وصل إلى خمسة مليارات دولار وفي تصاعد منتظم.



وذكرت أن الاستثمارات المتبادلة بين البلدين شهدت قفزة في أغسطس الماضي عندما وقعت الدولتان على شراكة استراتيجية في هذا المجال.



وبينت أن زيارات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد عندما كان وليا للعهد تؤكد تقارب العلاقات الثنائية التي تجمع الكويت وبريطانيا قيادة وحكومة وشعبا، واصفة إياها بالعلاقات «القوية جدا».



واعتبرت السفيرة لويس أن حضور ولي عهد المملكة المتحدة وأمير ويلز الأمير ويليام ووزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون شخصيا لتقديم واجب العزاء لصاحب السمو الأمير بمنزلة رمز للعلاقات الوثيقة والوطيدة التي تجمع البلدين.



وأعربت عن تمنياتها بالتوفيق لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، وأن تستمر وتيرة التعاون والثقة المتبادلة بين البلدين لسنوات عدة قادمة.



وأعرب سفير اليونان لدى البلاد يوانيس بلوتاس عن تعازيه العميقة والصادقة لأسرة آل الصباح الكرام وشعب الكويت في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، سائلا الله العلي القدير أن يسكنه فسيح جناته.



بدوره، قال سفير بنغلاديش لدى البلاد اللواء إم دي عشيق الزمان شعرت بحزن عميق عندما علمت بوفاة سمو الأمير الراحل، وبالنيابة عن سفارة جمهورية بنغلاديش الشعبية والجالية البنغلاديشية في الكويت وبالأصالة عن نفسي، أعرب عن صادق وأعمق التعازي لحكومة وشعب الكويت الشقيقة لمصابها الجلل.



وأضاف عشيق الزمان: لقد كان سموه رجل دولة صاحب رؤية ساهم بشكل كبير في تحقيق السلام والتقدم والرخاء لشعبه ولعب دورا مهما في تعزيز التفاهم والتعاون في المنطقة، ولقد فقدت بنغلاديش صديقا حقيقيا وستقدر دائما مساهمة سموه الشخصية في تعزيز العلاقة الوثيقة بين بنغلاديش والكويت.



وتابع: احتراما لسمو الأمير الراحل، أعلنت بنغلاديش الحداد الرسمي يوم الاثنين 18 الجاري، حيث تم تعميم الحداد في جميع أنحاء بنغلاديش وجميع بعثاتنا في الخارج وبمناسبة هذا اليوم، تم رفع العلم الوطني نصف سارية فوق جميع الهيئات الحكومية وشبه الحكومية والمستقلة وجميع المباني الحكومية والخاصة بما في ذلك المؤسسات التعليمية، ونحن في السفارة والجالية البنغلاديشية بالكويت وشعب بنغلاديش، والذين أعجبوا منذ فترة طويلة بشخصية سموه المحبوبة والإنسانية نشارك شعب الكويت أحزانه.



من جهته، قال سفير بوتان لدى البلاد تشيتم تنزين: تشارك سفارة بوتان الملكية والعمال البوتانيون في الكويت الحزن الشديد لوفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد.



وتابع: نتقدم جميعا بأحر تعازينا الى أفراد أسرة آل الصباح وشعب الكويت الصديق في الفقيد الكبير، مشيرا إلى ان بوتان والكويت تتمتعان بعلاقات ودية للغاية، وقد عزز سموه علاقاتنا الثنائية إلى حد كبير، وسيظل ملوكنا وحكوماتنا وشعبنا مدينين دائما لكرم سموه وحبه لبلدنا وشعبنا، كما ان ملكنا ووطننا وشعبنا ينعون بشدة وفاة سموه، وأتمنى أن يشرق السلام والتقدم والازدهار على حكام وشعب الكويت الصديق إلى الأبد.



قائد عظيم



من جانبه، قال السفير الهندي لدى البلاد د.آدرش سويكا: نيابة عن سفارة الهند في الكويت أتقدم بأحر التعازي في وفاة سمو الأمير الراحل، وفي ظل قيادته الحكيمة خطت الكويت خطوات كبيرة نحو التقدم والازدهار وظلت في طليعة الجهود الإنسانية في جميع أنحاء العالم، وبوفاته فقدت الكويت والمنطقة قائدا عظيما.



وأضاف سويكا: استمرت العلاقات الثنائية بين الهند والكويت في التطور تحت رعاية سموه، ودليلا على الاحترام للزعيم الراحل أعلنت حكومة الهند الحداد الرسمي في 17 الجاري، كما أعرب رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي عن تعازيه القلبية وقام وزير البترول والغاز الطبيعي والإسكان والشؤون الحضرية هارديب سينغ بوري بزيارة الكويت بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الوزراء الهندي لنقل خالص التعازي نيابة عن حكومة وشعب الهند إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ونقل رسائل التعازي من الرئيس ورئيس وزراء الهند، كما انضم الوزير إلى مسؤولي السفارة والجالية الهندية في الكويت يوم 17 الجاري في التزام الصمت لمدة دقيقتين احتراما لسمو الأمير الراحل.



وزاد: تم إصدار إشارات النعي والتزام الصمت من قبل مجلسي النواب والشيوخ في البرلمان الهندي يوم 18 الجاري لتقديم التقدير والاحترام للأمير الراحل، وقام وزير الشؤون الخارجية الهندي د.اس. جايشانكار بزيارة سفارة الكويت في نيودلهي يوم 18 الجاري للتوقيع بكتاب التعازي وتقف حكومة وشعب الهند مع قيادة وشعب الكويت في واجب الحداد.



وفي السياق ذاته، قال سفير لاوس لدى البلاد بون إنثابانديث انه بالنيابة عن حكومة لاوس وشعبها، نعرب عن حزننا العميق لوفاة المغفور له بإذن الله سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الذي كان من القيادات العظيمة الممتازة، حيث عمل من أجل رفعة وطنه وشعبه.



واضاف بون إنثابانديث: نتقدم بأحر التعازي للأسرة الحاكمة في الكويت وشعبها، رحم الله سمو الأمير الراحل وأسكنه فسيح جناته.