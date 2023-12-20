أحمد مغربي ـ علي إبراهيم ـ طارق عرابي



هنأ وزراء ووكلاء وزارات المجموعة الاقتصادية، وقياديون مصرفيون، ورجال عالم المال والأعمال، الكويت وأهلها، بتولي صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد مقاليد الحكم، إذ أكدوا على أن حكمة سموه تعد ضمانة الأمان للبلاد وميزان حاضرها ومستقبلها على جميع الأصعدة، ليقود سفينة الكويت بأمان واستقرار في ظل تحديات عالمية متسارعة يشهدها العالم أجمع. وقالوا إن خطابات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد تعكس رؤيته الاستشرافية، التي تشكل عامل الدعم الأول والأكبر لتحقيق الأهداف المستقبلية الطموحة للاقتصاد الوطني، ليقود سموه البلاد نحو تحقيق أهداف التنوع الاقتصادي والاستدامة المالية، ناهيك عن مساعيه الدولية التي تستهدف شراكات اقتصادية عالمية من شأنها أن يحقق الاقتصاد الكويتي قفزات تنموية غير مسبوقة. وأكد مسؤولون حكوميون أن صاحب السمو لديه رؤية واضحة وعزيمة في المضي قدما وبوتيرة سريعة نحو إنجاز المشاريع التنموية ذات العائد الاقتصادي، بالإضافة إلى دافع رئيسي نحو الابتكار في الاستثمار وتعزيز الإيرادات غير النفطية، وهو الأمر الذي كان جليا من خلال متابعة سموه لتنفيذ الشراكات التي تم توقيعها مع الدول الشقيقة والصديقة.



ولفت قياديو الكيانات الاقتصادية إلى أن مجتمع المال والأعمال يثق في دعم سموه لتوجهات الإصلاح الاقتصادي بما يحقق أهداف التنمية المستدامة وجعل الكويت قبلة للاستثمار، إذ حث سموه السلطتين التنفيذية والتشريعية على التعاون المثمر في سبيل إقرار التشريعات التي تحسن من الأداء الاقتصادي قاطبة وتحسين معيشة المواطنين، ناهيك عن ضمان استمرارية تدفق الأعمال التنموية في الكويت بوتيرة أكثر استدامة وتنوعا.









