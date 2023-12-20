عبر متحدثان باسم وكالتين تابعتين للأمم المتحدة عن غضبهما وعدم تصديقهما الوضع في مستشفيات غزة، حيث لا توجد الإمدادات الأساسية اللازمة لعلاج الجرحى، ويتم قتل الأطفال الذين يتعافون من عمليات بتر جراء الصراع المستمر.



ولم تعد معظم مستشفيات غزة تعمل بسبب الأضرار الناجمة عن الهجمات والغارات الإسرائيلية ونقص الوقود والعاملين. وتتعرض المستشفيات التي لاتزال مفتوحة لضغوط متصاعدة بسبب القصف والأعداد المتزايدة من المرضى والجرحى الذين يصلون.



وقال جيمس إلدر المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف): «أنا غاضب لأن الأطفال الذين يتعافون من عمليات بتر الأطراف بالمستشفيات يقتلون في تلك المستشفيات». وأضاف ان مستشفى ناصر، أكبر مستشفى لايزال يعمل بالقطاع الذي أمضى فيه بعض الوقت في وقت سابق من الشهر، تعرض للقصف مرتين خلال 48 ساعة.



وتابع قائلا إن من بين الضحايا فتاة تعرضت لبتر للأطراف تبلغ من العمر 13 عاما وتدعى دينا، كانت قد نجت من غارة جوية على منزلها أدت إلى مقتل عائلتها. وأضاف: «أين يذهب الأطفال والأسر؟ إنهم ليسوا آمنين في المستشفيات، وليسوا آمنين في الملاجئ، وهم بالتأكيد ليسوا آمنين في ما يسمى بالمناطق الآمنة».



ووصفت مارغريت هاريس المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية الوضع في مستشفيات غزة بأنه «يخالف الضمير».



وقالت: «الأساسيات لا تتوافر لديهم. ووصف أحد زملائي أشخاصا مستلقين على الأرض وهم يعانون من آلام مبرحة ويتعذبون، لكنهم لم يطلبوا مسكنات للألم، بل كانوا يطلبون الماء». وتابعت: «من غير المعقول أن العالم يسمح باستمرار هذا».