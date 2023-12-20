أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق النتائج الأولية لانتخابات مجالس المحافظات التي جرت في 15 محافظة من أصل 18.



وقال عمر أحمد رئيس مجلس المفوضين بالمفوضية، خلال مؤتمر صحافي، «نعلن النتائج الأولية والتي تمثل نسبة 94.4% من النتائج الكلية للانتخابات».



وأضاف إن المفوضية اوفت بتنفيذ الاستحقاق الدستوري بإجراء انتخابات مجالس المحافظات.



من جانبه، قال عباس الفتلاوي، رئيس الادارة الانتخابية بالمفوضية، إن عدد التحالفات والأحزاب السياسية والمرشحين الأفراد المشاركة في الانتخابات بلغ 134، فيما بلغ عدد المرشحين الكلي 5898 بينهم 4237 ذكور و1661 إناث.



وأوضح أن عدد الناخبين المسجلين الذين يحق لهم الاقتراع 16 مليونا و158 الفا و688 ناخبا، مبينا أن 6 ملايين و620 الفا و851 ناخبا شاركوا بالانتخابات وبنسبة مشاركة بلغت 41%.



وأظهرت النتائج التي تليت خلال المؤتمر الصحافي ونشرتها المفوضية على موقعها الرسمي، حصول تحالف «تقدم»، الذي يتزعمه رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، على المرتبة الأولى بالعاصمة بغداد، ومحافظة الأنبار غربي البلاد.



وجاء تحالف «نبني»، الذي يتزعمه هادي العامري بالمرتبة الأولى في خمس محافظات جنوبي العراق هي: القادسية، النجف، بابل، ذي قار، وميسان.



وحصل تحالف ائتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه نوري المالكي رئيس الوزراء الأسبق على المركز الأول بمحافظة المثنى جنوبي البلاد، والمركز الثاني في العاصمة بغداد.



اما محافظة نينوى شمالي البلاد فقد جاء بالمرتبة الأولى تحالف «نينوى لأهلها»، وهو تحالف جديد بزعامة محافظ نينوى السابق نجم الجبوري.



وفي البصرة جنوبي العراق، حصل تحالف «تصميم» بزعامة اسعد العيداني محافظ البصرة الحالي على المركز الأول، وفي ديالى تصدر تحالف «ديالتنا الوطني» بزعامة مثنى التميمي محافظ ديالى الحالي ويضم مجموعة من الأحزاب الشيعية، قائمة الفائزين.



وحصل حزب الجماهير الوطنية بزعامة النائب في البرلمان أحمد عبدالله عبد بالمركز الأول بمحافظة صلاح الدين، اما كركوك فقد حصل تحالف «كركوك قوتنا وإرادتنا» بزعامة بافل طالباني على المركز الأول.



وجاء بالمرتبة الأولى في كربلاء تحالف «إبداع كربلاء» برئاسة م.نصيف جاسم الخطابي، محافظ كربلاء الحالي.



وحل تحالف «واسط أجمل» بالمركز الأول في محافظة واسط جنوبي العراق برئاسة محمد جميل المياحي محافظ واسط الحالي.



وجرت انتخابات مجالس المحافظات بعد توقف دام لأكثر من 10 سنوات على مرحلتين، الأولى الاقتراع الخاص وشمل القوات الأمنية والنازحين وتمت يوم السبت الماضي، والثانية الاقتراع العام الذي جرى يوم الاثنين لعموم العراقيين الذين يحق لهم الاقتراع.