بيروت ـ منصور شعبان



استهل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جلسة مجلس الوزراء أمس بتقديم خالص العزاء في وفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد قائلا «باسم مجلس الوزراء والشعب اللبناني، نتقدم من الكويت بخالص العزاء لوفاة صديق لبنان المغفور له سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، سائلين له الرحمة، ومتمنين لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد كل التوفيق في متابعة مسيرة النجاح في الدور التوفيقي الذي تقوم به الكويت، وخاصة فيما يتعلق بتمتين العلاقات الثنائية بين لبنان والكويت».



وتطرق الرئيس ميقاتي إلى جلسة مجلس النواب التي «أكدت الاستقرار التشريعي الذي يحكم العقلانية الواقعية لدور البرلمان، وأن الاحتكام إلى روح عمل المؤسسات هو الطريق الوحيد لإنقاذ البلد من حالة المراوحة والمزايدات. والاستقرار التشريعي ينسحب على كل الأوضاع في البلد، كالاستقرار الأمني، من مثل موضوع الجيش والقوى الأمنية، إضافة إلى التشريعات التي لها علاقة بشؤون الناس وانتظام عمل الدولة».



وأضاف «نحن لا نزال نصرّ على ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية وإعادة اكتمال عقد المؤسسات الدستورية. ويجب أن يستمر البرلمان بالتشريع، وأن تواصل الحكومة عملها، وإن شاء الله يكون للبنان رئيس قريبا».



وقال «في موضوع حقوق الموظفين والسلك العسكري، نحن نصر على إعطاء الحقوق العادلة والتي تأخذ في الاعتبار واقع الخزينة والمالية العامة، هذا الملف قيد المتابعة وصولا إلى الحل المنصف للجميع».



وختم بالقول «إذا لم تنعقد جلسة لمجلس الوزراء قبل نهاية السنة، أنتهز المناسبة لأتمنى لجميع اللبنانيين، باسم الحكومة أن تكون السنة الجديدة، سنة سلام وخير وأعياد مجيدة لجميع اللبنانيين، مقيمين ومغتربين، سائلين الرحمة للشهداء الذين يرتقون من أجل لبنان».



وقد شارك في جلسة مجلس الوزراء 19 وزيرا من أصل 24، في حين تغيب وزراء «التيار الحر» وحلفاؤه.



وبعد الجلسة سئل وزير الإعلام: هل صحيح إن أحد الوزراء طلب من الرئيس ميقاتي الاتصال بشكل مباشر بوزير الدفاع ورد عليه رئيس الحكومة بالقول ان التواصل مع الوزير بات رسميا منذ أن علا صراخ الوزير في السرايا؟ أجاب: «لم يحصل أي خلاف. هناك نقاش يجري بشكل دائم في مجلس الوزراء والكتاب الذي وجهه دولة الرئيس إلى وزير الدفاع تم تسريبه الى الإعلام، كما أن جواب الوزير إلى الرئيس ميقاتي سرب أيضا، ما حصل كان ضمن الأصول، ودولة الرئيس ارسل كتابا إلى وزير الدفاع طلب منه فيه معالجة موضوع تعيين رئيس للأركان ولواءين مع هذا التعيين في المجلس العسكري، وكان جواب وزير الدفاع واضحا لا لبس فيه بأننا سننتظر صدور القرار عن مجلس الوزراء لإقرار القوانين التي صدرت عن مجلس النواب والمتعلقة بالتمديد لرتبتي عماد ولواء، ومن ثم يبنى على الشيء مقتضاه».