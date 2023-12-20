دعت المعارضة الصربية إلى التظاهر مجددا احتجاجا على نتائج الانتخابات في بلغراد التي فاز بها، وفق النتائج الرسمية الأولية، حزب الرئيس الحاكم الذي يتهمه ائتلاف «صربيا ضد العنف» المعارض بالتزوير.



وخلال مؤتمر صحافي في بلغراد، قال ميروسلاف أليكسيتش أحد الوجوه البارزة في هذا الائتلاف المعارض «ندعو كل الأحزاب والحركات المعارضة والمدنيين والمجتمع المدني إلى الانضمام إلينا».



ونظمت الأحد الماضي في صربيا انتخابات تشريعية، فضلا عن أخرى محلية في عدة مدن، من بينها بلغراد.



وبحسب النتائج الرسمية الأولية، فاز الحزب التقدمي الصربي (يمين قومي) بالأغلبية مع 46.7% من الأصوات، في مقابل 23.5% لائتلاف «صربيا ضد العنف» على الصعيد الوطني. أما في بلغراد، فقد حصد الحزب التقدمي 44.5% من الأصوات تلاه ائتلاف «صربيا ضد العنف» مع 38.18% من الأصوات.



غير أن المعارضة تندد بعمليات تزوير شابت الانتخابات في العاصمة واحتشد الآلاف مساء الاثنين أمام مقر اللجنة الانتخابية للمطالبة بإلغاء نتائج الانتخابات البلدية.



وأكد تقرير أولي صادر عن بعثة المراقبة الدولية (منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والبرلمان الأوروبي ومجلس أوروبا) الاتهامات بالتزوير. ووصف المراقبون التصويت بأنه «اتسم بحالات عنف معزولة ومخالفات إجرائية واتهامات متكررة بتنظيم ونقل الناخبين لدعم الحزب الحاكم في الانتخابات المحلية»، وكذلك «شراء أصوات وحشو صناديق اقتراع» بالأصوات.



وقالت مارينكا تيبيتش، وهي مسؤولة في ائتلاف «صربيا ضد العنف» المعارض، إن «ثلثي المواطنين الصربيين لا يعرفون شيئا عما يحصل».



وخلال الحملة الانتخابية، استحوذت إطلالات الرئيس ألكسندر فوتشيتش على نحو 40% من أوقات البث الإخباري على القنوات الوطنية، بحسب دراسة لمكتب الأبحاث الاجتماعية. وترتفع هذه النسبة إلى 70% إذا ما أضيفت إليها مشاركات من نوع آخر، مثل إطلالات أعضاء الحزب الحاكم ورئيسة الوزراء وتقارير عن الأنشطة الحكومية.



ودعت الولايات المتحدة صربيا إلى الاستجابة للمخاوف بشأن التجاوزات التي شابت الانتخابات التشريعية الأحد والتي أبلغت عنها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.



وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر «ينبغي التحقيق في مزاعم التجاوزات التي أبلغت عنها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وغيرها من بعثات المراقبة، فضلا عن أعمال العنف التي استهدفت السلطات المشرفة على الانتخابات والصحافيين والمراقبين المعتمدين والتي بلغتنا تقارير عنها وهي غير مقبولة».



وصرح «ندعو صربيا إلى التعاون مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا للاستجابة لهذه المخاوف».



ونددت ألمانيا من جهتها بالانتهاكات التي شابت العملية الانتخابية، واصفة إياها بـ «غير المقبولة» لبلد يطمح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.