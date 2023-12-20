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بالفيديو والصور..صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد يؤدي اليمين الدستورية أميراً للبلاد
الأربعاء
2023/12/20
المصدر : الأنباء
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- صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد: انطلاقاً من مسؤولية الحكم يتوجب علينا أن نكون قريبين من الجميع وأهمية المحاسبة الجادة في إطار الدستور والقانون وأدعو الله أن تبقى الكويت واحة أمن وأمان وأن يجمع قلوبنا على محبة الكويت
- صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد: الكويت ستبقى محافظة على التزاماتها الخارجية وهناك استحقاقات تشريعية يجب القيام بها لصالح الوطن والمواطنين ولم نصل إلى تصحيح المسار
- صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد: ما أثقل حمل الأمانة وأنا اليوم تسلمتُ زمام الحكم وأعاهد الله والشعب الكويتي أن أكون المواطن المخلص لوطنه وشعبه المحافظ على الوحدة الوطنية الساعي إلى رفعة الوطن وازدهاره ومحاربة كافة صور الفساد وأشكاله
- صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد: أسجّل الشكر والتقدير والاعتزاز للشعب الكويتي الذي عبر بصدق عن صادق العزاء والشكر موصول لقادة الدول والشكر لمن عبّر عن ذلك وتقبل الله دعاءكم
- سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد: يتوجب علينا كقيادة سياسية أن نكون قريبين من الجميع فسيروا على بركة الله وتوفيقه
- سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد: ألتقي بكم في ظل هذه الأجواء الحزينة وفي النفس حرقة ومشاعر الحزن والأسى على فراق أخي ورفيق دربي الشيخ نواف الأحمد
- صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد يؤدي اليمين الدستورية أميراً للبلاد
- رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون يفتتح الجلسة : جلستنا اليوم خاصة لأداء صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد اليمين الدستورية أميراً للبلاد
- صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد في قاعة عبدالله السالم
- صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد يصل إلى مجلس الأمة
- النواب والوزراء يتوافدون إلى قاعة عبدالله السالم في مجلس الأمة استعداداً لبدء الجلسة الخاصة العلنية لأداء صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد اليمين الدستورية أميراً للكويت
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