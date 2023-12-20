استقبلت البعثة الدائمة لدولة الكويت لدى الامم المتحدة وسفارتا الكويت في كندا والارجنتين مسؤولين ودبلوماسيين وسفراء لتقديم واجب العزاء في وفاة سمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد طيب الله ثراه.

واستقبلت البعثة في مقرها مساء أمس الثلاثاء، مسؤولين أمميين على رأسهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ونائبته أمينة محمد إلى جانب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة دينيس فرانسيس لتقديم واجب العزاء الذي استمر ثلاثة أيام.

وعبر المسؤولون الأمميون عن خالص التعازي والمواساة للكويت قيادة وشعبا حيث فتحت البعثة سجلا للتعازي بوفاة الامير الراحل.

ومن جانبها أقامت سفارة دولة الكويت في كندا مراسم عزاء في وفاة سمو أمير البلاد الراحل حيث كان في استقبال وفود المعزين سفيرة الكويت ريم الخالد وأعضاء السفارة التي خصصت سجلا للتعازي.

وقدم واجب العزاء عدد من السفراء العرب والاجانب وكبار المسؤولين في كندا والذين أعربوا عن خالص التعازي والمواساة لدولة الكويت حكومة وشعبا مبتهلين إلى المولى عز وجل أن يتغمد سموه بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وأعربت السفيرة الخالد في بيان عن بالغ الحزن والاسى لوفاة سمو الامير الراحل بعد مسيرة عطرة وثرية زاخرة بالعطاء والانجازات مستحضرة خصاله الطيبة كقائد مخلص لم يدخر جهدا في خدمة شعبه وأمتيه العربية والاسلامية.

وذكرت ان الامير الراحل بذل حياته لرعاية مصالح بلاده وترسيخ استقرارها مثنية على عهده الذي شهد تقدما وازدهارا للشعب الكويتي داعية المولى جلت عظمته ان يلهم اسرة آل صباح وشعب الكويت جميل الصبر والسلوان.

وفي الارجنتين استقبلت سفارة دولة الكويت جموع المعزين وتم تدوين الكلمات في سجل التعازي من كبار المسؤولين في الحكومة والولايات الأرجنتينية ورؤساء وأعضاء السلك الدبلوماسي والمراكز الإسلامية المعتمدة وعدد من مؤسسات المجتمع المدني وممثلي الجالية العربية اذ اعربوا عن خالص تعازيهم ومواساتهم لدولة الكويت حكومة وشعبا.

وأعرب سفير دولة الكويت لدى الارجنتين عبدالعزيز البشر في اتصال هاتفي مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) عن بالغ الحزن والاسى لوفاة سمو الامير الراحل بعد مسيرة عطرة زاخرة بالعطاء والانجازات داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرة آل صباح وشعب الكويت الصبر والسلوان.

وقال السفير البشر انه تم التنسيق مع المراكز الإسلامية في العاصمة بوينس آيرس لاداء صلاة الغائب على سمو أمير البلاد الراحل