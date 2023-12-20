هنأ المدير العام بالتكليف للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أحمد الثنيان، صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد، لتسلمه مقاليد الحكم.

وأردف مباركًا لسموه حيث قال: "أتشرف اليوم بأن أرفع إلى حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الصباح -حفظه الله ورعاه- عني وعن زملائي موظفي المؤسسة كافة أسمى التهاني والتبريكات لتوليه مسند الإمارة ومقاليد حكمها، وأعرب عن اعتزاز وتقدير كبيرين لسموه المفدى قائدًا كريمًا لمسيرة دولة الكويت، وراعيًا لأبنائه من الشعب الكويتي، لينهض بنا إلى ما فيه مصلحة وطننا العزيز وشعبه الوفي.

ودعا الثنيان أن يحفظ الكويت حكومةً وشعبًا وأن يأخذ بها إلى مزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة صاحب السمو المفدى الحكيمة، وأن يمتعه بموفور الصحة والعافية، ويعينه على حمل الأمانة ويسدد خطاه على دروب الخير والصلاح".