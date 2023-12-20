حمد المرزوق: تم إنجاز عملية التحول في وقت قياسي وبسلاسة عالية

أعلن البنك الأهلي المتحد (البحرين) عن إتمام عملية التحويل من الخدمات المصرفية التقليدية إلى الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وقد حصل البنك رسميا على رخصة مصرف تجزئة إسلامي لتقديم الخدمات المصرفية الإسلامية من مصرف البحرين المركزي بتاريخ 10 ديسمبر 2023.

ويأتي هذا التحول على خلفية استحواذ مجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك» على مجموعة البنك الأهلي المتحد في شهر أكتوبر 2022، وهي العملية التي جعلته ثاني أكبر بنك إسلامي في العالم من حيث الأصول.

ويعد تحول البنك الأهلي المتحد إلى الخدمات المصرفية الإسلامية علامة بارزة في مسيرة البنك، وشاهدا على التزامه بتوفير مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات المالية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة بيت التمويل الكويتي، «بيتك» حمد عبدالمحسن المرزوق: «نحن فخورون للغاية بانتهائنا من عملية تحول البنك الأهلي المتحد (البحرين) من نشاطه التقليدي إلى الإسلامي حيث سيعمل البنك على تقديم مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات المالية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، بما يشمل خدمات الأفراد، خدمات الشركات، أدوات التوفير والاستثمار، إضافة إلى حلول تمويل التجارة وإدارة الثروات».

كما أكد المرزوق أن عملية التحول في وقت قياسي وسلاسة عالية، إيمانا منا بأهمية الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لعملائنا الكرام، حيث حرص البنك على أن تتم هذه العملية بكفاءة وبالتواصل مع عملائه لمساعدتهم على تحويل حساباتهم ومنتجاتهم الحالية إلى بدائل متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.