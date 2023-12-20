عبدالعزيز الفضلي

أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع، حرص وزارة التربية على تسخير كافة الإمكانيات من أجل توفير الأجواء المناسبة لأداء أبنائنا الطلبة اختباراتهم بكل سلاسة ويسر، مشيدا بجهود المعلمين والإدارات المدرسية على حسن تنظيم سير الامتحانات وتهيئة الأجواء المناسبة للطلبة لأداء الامتحانات براحة وطمأنينة.

جاء ذلك خلال تفقد الوزير د.عادل المانع لاختبارات طلبة الصفين العاشر والحادي عشر التي انطلقت اليوم الاربعاء، في ثانويتي صلاح الدين الأيوبي وشريفة العوضي برفقة وكيل وزارة التربية بالتكليف أنوار الحمدان و الوكيل المساعد للتعليم العام بالتكليف حصة المطوع.

وقال الوزير المانع في تصريح صحافي عقب الجولة: "أن ما يقارب 200 ألف طالب وطالبة من جميع صفوف النقل، من المرحلة المتوسطة وحتى الصف الحادي عشر من المرحلة الثانوية دشنوا صباح اليوم بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وأشاد المانع بالمجهود الكبير الذي يبذله جميع العاملين في وزارة التربية لتنظيم عملية أداء الامتحانات، مؤكدا أنها جهود كبير تُبذَل على مستويات عدة بتعاون و تناسق بين الادارات المدرسية، والهيئة التعليمية،والموظفين الإداريين. مثمنا جميع تلك الجهود التي تبذل من أجل توفير وتهيئة الأجواء المناسبة للطلبة لأداء اختباراتهم ، ومتقدماً بالشكر والتقدير لكل ما يبذله العاملون من كل المستويات، لضمان سير الامتحانات بسلاسة و يسر. وتوجه معالي د. المانع بكلمة لأبنائه الطلبة و الطالبات قائلا : أن هذه الأيام تعد الثمرة التي تقطف لجهد العام الدراسي، داعيا إياهم إلى متابعة المذاكرة والاجتهاد، وأن يكونوا أكثر هدوءاً واطمئناناً، كما حثهم على الابتعاد عن الضغوط النفسية حتى تتكلل جهودهم بالنجاح وتقر أعين والديهم. و الجدير بالذكر أن طلبة الصف العاشر تقدموا إلى اختبار الأحياء، وطلبة الحادي عشر علمي إلى اختبار الجيولوجيا و الحادي عشر أدبي إلى اختبار اللغة الفرنسية، فيما تقدم طلبة الصفوف المتوسطة إلى اختباراتهم الموحدة على مستوى المناطق التعليمية والمدارس العربية الخاصة.