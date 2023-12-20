تلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد ، رسالة تهنئة من أحمد السعدون - رئيس مجلس الأمة بمناسبة تولي سموه مقاليد الحكم هذا نصها: بالأصالة عن نفسي ونيابة عن إخواني أعضاء مجلس الأمة والشعب الكويتي الأصيل أرفع لمقامكم السامي أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة تولي سموكم الحكم في وطننا الغالي الكويت لنعبر عن مشاعر التقدير والوفاء والولاء التي نحملها جميعا ويحملها الشعب الكويتي لسموكم.

وإذ ننتهز هذه المناسبة العزيزة لتقديم التهنئة الخاصة لسموكم فإننا نستذكر بكل اعتزاز ما قدمتوه من دور حكيم في قيادة البلاد خلال الفترة الماضية ودوركم المشهور في ترسيخ النهج الإصلاحي الذي شهدته الكويت فقد كان سموكم السند والعضد للأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه الذي بر في قسمه وسخر حياته لخدمة الكويت وشعبها وقاد بلاده نحو التقدم والاستقرار واليوم سموكم خير خلف لخير سلف.

نسأل الله عز وجل أن يعين سموكم على حمل هذه الأمانة الكبيرة والمسؤولية العظيمة وأن يوفقكم بما تحملونه من رغبة صادقة وحكمة بالغة لتحقيق تطلعات الشعب الكويتي الأصيل وأن تنعم الكويت تحت قيادة سموكم بمزيد من التقدم والازدهار في المجالات كافة لتكملوا مسيرة العطاء والنماء سائلين العلي القدير أن يديم على بلدنا الكويت الأمن والاستقرار وأن يحفظها من كل مكروه وأن يمد سموكم بالعمر المديد ويمتعكم بموفور الصحة والعافية.

وتلقى سموه رسالة تهنئة من سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني بمناسبة تولي سموه حفظه الله مقاليد الحكم هذا نصها: يسر الحرس الوطني - قادة وقوات - أن يعرب لسموكم وللشعب الكويتي عن خالص تهانيه بولايتكم مقاليد الأمور في البلاد، داعين المولى سبحانه أن يحفظكم ويرعاكم أن يسدد على طريق الخير والفلاح خطاكم ، وأن يكلأ بالتوفيق جهودكم من أجل أن تظل الكويت دائما في عز ورخاء وأمن و نماء، هامتها شامخة عملاقة ورايتها عالية خفاقة.

كما نسأله تعالى أن يحقق على يدي سموكم رعاكم الله أمال شعبكم، فسموكم لذلك نعم الأهل وخير خلف لخير سلف.

ودمتم سموكم في خير صحة وعافية

وتلقى سموه رسالة تهنئة من سمو الشيخ ناصر المحمد بمناسبة تولي سموه حفظه الله مقاليد الحكم هذا نصها: يسرني أن أرفع إلى مقام سموكم، حفظكم الله ورعاكم، أسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة توليكم مسند الإمارة، وأدائكم اليمين الدستورية أميرا للبلاد، سائلا الله عز وجل أن يحفظكم ذخرا لبلدنا العزيز تقودون سفينة نهضته، وترفعون لواء عزه في أعلى قمم المجد والرفعة.

كما يطيب لي في هذا المقام أن أؤكد بالغ اعتزازي بمسيرة سموكم المشرفة الحافلة بالبذل والتضحية لخدمة أبناء وطننا الكرام، وما قدمتموه خلالها من عطاءات صادقة وإنجازات متميزة جسدتم ورسختم بها قيم التفاني في العمل، والمثابرة على تحقيق الأهداف والغايات، فكنتم بذلك خير القدوة والأسوة لكافة أبناء الوطن، نهتدي جميعا بنهجكم ويسترشد هداكم في سبيلنا لرفع مشعل النهضة والتنمية والبناء على أرض كويتنا الغالية.

واذ أعرب لسموكم عن أسمى تحياتي وتقديري، فإنني أتوجه إلى المولى الجليل بخالص الدعاء أن يمتعكم بموفور الصحة والعافية، وأن يوفقكم ويسدد على دروب الخير خطاكم لدفع عجلة التقدم والازدهار على أرض وطننا الحبيب، وأن يحفظه سبحانه دوما واحة للخير والأمن والرخاء في ظل القيادة الحكيمة والرعاية الكريمة لسموكم، حفظكم الله ورعاكم.

وتلقى سموه رعاه الله رسالة تهنئة من سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بمناسبة تولي سموه حفظه الله مقاليد الحكم هذا نصها: يشرفني وإخواني الوزراء أن أرفع إلى مقام سموكم حفظكم الله ورعاكم أسمى آيات التهاني وأخلص التبريكات بمناسبة أدائكم اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة وتقلدكم بفضل من الله مسند الإمارة ومقاليد الحكم، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يسدد على دروب الخير خطاكم ويوفقكم لحمل أمانة المسؤولية التي أنتم أهل لها لرفعة وعزة الوطن العزيز.

ويطيب لي أن أعرب لسموكم حفظكم الله ورعاكم عن خالص التقدير وعظيم الاعتزاز بمسيرتكم الحافلة بالعطاء والبذل والجهود المشهودة في تعزيز دعائم التنمية على أرض وطننا العزيز مبتهلا إلى الله عز وجل الذي اختار إلى جواره المغفور له بإذن الله أميرنا الراحل الكبير سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح رحمه الله، الذي أدى رسالته بحكمة واقتدار وخلد اسمه في التاريخ بسيرته العطرة وسياسته الحكيمة أن يجعلكم خير خلف لخير سلف، وأن يعوض بكم العباد والبلاد، وأن يجري على أيديكم الخير والرخاء لبلادنا الحبيبة وأبنائها الأوفياء، وأن يجعل عهدكم الميمون عهد خير وبركة وسلام.

عاطر التحايا ووافر الثناء لسموكم بهذه المناسبة السعيدة، داعيا الله تعالى أن يلبسكم ثوب الصحة والعافية، وأن يبارك في عمركم، وأن يديم عليكم آلاءه وأن يديم على وطننا العزيز الأمن والأمان والاستقرار والعزة والرفعة في ظل القيادة الحكيمة لسموكم حفظكم الله ورعاكم.

هذا وقد بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد رسائل شكر جوابية إلى:

- معالي أحمد عبدالعزيز السعدون - رئيس مجلس الأمة

- سمو الشيخ سالم العلي الصباح - رئيس الحرس الوطني

- سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الجابر المبارك الصباح

- سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح - رئيس مجلس الوزراء

ضمنها سموه حفظه الله ورعاه خالص شكره وتقديره على ما عبروا عنه من مشاعر طيبة وفياضة ودعاء صادق بمناسبة تولي سموه مقاليد الحكم سائلا سموه المولى تعالى أن يعينه على حمل الأمانة لمواصلة مسيرة الخير والنماء والتي أرسى ركائزها المغفور له بإذن الله تعالى أصحاب السمو أمراء الكويت الراحلين طيب الله ثراهم ومبتهلا سموه رعاه الله إلى الباري تعالى أن يسدد خطى الجميع لكل ما فيه خير الوطن والمواطنين وتحقيق كل ما ينشده الوطن من نمو وازدهار وأن يوفق أبناء الوطن الكرام للإسهام في رفعة شأن الوطن الحبيب ومتمنيا سموه حفظه الله لهم موفور الصحة ودوام العافية.