تلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، برقية تهنئة من الرئيس شي جينبينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية أعرب فيها فخامته عن تهانيه لسموه حفظه الله بمناسبة توليه مقاليد الحكم مبديا فيها حرصه على استمرار تطوير وتعزيز علاقات الشراكة التي تجمع البلدين الصديقين كما ضمنها فخامته خالص تمنياته لسموه رعاه الله بدوام التوفيق والسداد.

هذا وقد بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية جوابية لفخامته أعرب فيها عن بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه من فيض المشاعر الطيبة مشيدا سموه بالعلاقات التاريخية والوطيدة بين دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية، ومؤكدا على الحرص الدائم والمشترك لتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية وتنميتها والارتقاء بها إلى آفاق أرحب خدمة لمصلحة البلدين الصديقين ومتمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والسعادة وللبلد الصديق كل الرقي والازدهار.