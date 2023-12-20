تلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة أعرب فيها جلالته عن خالص تهانيه لسموه حفظه الله بمناسبة أدائه اليمين الدستورية وتوليه مقاليد الحكم، كما ضمنها جلالته خالص تمنياته لسموه رعاه الله بدوام التوفيق والسداد لقيادة مسيرة الخير والنماء في الوطن العزيز، مشيدا جلالته بالعلاقات التاريخية والأخوية الوطيدة التي تجمع دولة الكويت وسلطنة عمان الشقيقة.



هذا، وبعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية جوابية لجلالته ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه جلالته من فيض المشاعر الطيبة ومن صادق الدعاء، مؤكدا سموه حفظه الله الحرص الدائم والتطلع المشترك للارتقاء بالتعاون القائم بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب وأشمل، سائلا سموه المولى تعالى أن يديم على جلالته موفور الصحة والعافية، وأن يحقق لسلطنة عمان الشقيقة المزيد من الرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته.