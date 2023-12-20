حصلت الأحزاب المنضوية تحت لواء «الإطار التنسيقي» الشيعي في العراق على 101 مقعد على الأقل من 285 مقعدا متاحا في انتخابات مجالس المحافظات التي أجريت مؤخرا مما يمنحها أكبر حصة.



ونافس أعضاء «الإطار التنسيقي» ضمن ثلاث قوائم رئيسية لكنهم قالوا إنهم سيحكمون معا بعد انتخابات مجالس المحافظات التي أجريت في 18 ديسمبر الجاري، وهو أول اتفاق من نوعه منذ 10 سنوات.



ووفقا لنتائج الانتخابات التي أعلنتها المفوضية المستقلة للانتخابات ونشرتها وكالة الانباء الرسمية العراقية «واع»، جاء تحالف «نبني» بزعامة هادي العامري والذي يضم عدة فصائل سياسية عسكرية بينها «منظمة بدر» و«عصائب أهل الحق»، في المركز الأول بحصوله على 43 مقعدا، تلاه ائتلاف «دولة القانون» رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي بحصولها على 35 مقعدا.



وحصلت القائمة «تحالف قوى الدولة الوطنية» التي تضم رجل الدين الشيعي عمار الحكيم ورئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، على 23 مقعدا.



وفوز هذه القوائم الثلاث يمنح أحزاب الإطار التنسيقي 101 مقعد.



وحصل رئيس مجلس النواب السني المعزول محمد الحلبوسي، الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات في بغداد ومحافظة الأنبار، على 22 مقعدا. ونال رجل الأعمال السني خميس الخنجر 14 مقعدا.



وفازت مجموعة من القوائم المحلية والمجموعات الأصغر بالمقاعد المتبقية.