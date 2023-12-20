قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري: أرفع لمقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أرقى مشاعر التهنئة وأزف لمقامه السامي المباركة الصادقة بمناسبة توليه زمام حكم وطننا الغالي الكويت وقيادة البلاد بحكمة وحزم واقتدار، فتاريخه ومسيرته الطويلة وخبرته تؤكد بما لايدع مجالاً للشك نهوضه بالبلاد نحو النماء والازدهار والامن والامان رائده العدل في الميزان ، داعين المولى عز وجل أن يمتعه بالصحة والعمر المديد ليكمل مسيرة البناء والتنمية والرخاء لشعبه وأمته.