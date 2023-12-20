أعربت روسيا وجامعة الدول العربية عن أملهما في صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يدعو لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وطالبتا الولايات المتحدة بعدم عرقلته مجددا، وذلك خلال مؤتمر مشترك في المغرب.

وقال وزير خارجية روسيا سيرغي لاڤروڤ خلال مشاركته في المنتدى العربي الروسي المنعقد بمراكش «محاولاتنا المتعددة مع من يشاركوننا نفس الأفكار لدفع مجلس الأمن إلى تبني قرار يفرض وقفا دائما لإطلاق النار، يعترضها للأسف نفس الموقف الأحادي المعتاد للولايات المتحدة».

وأضاف في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع الذي حضره ممثلون عن دول عربية «نأمل أن مجلس الأمن سيرفع صوته لصالح القرار».

بدوره، قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي: «نأمل أن يتمكن مجلس الأمن من تمرير هذا القرار، وألا يكون هناك تصويت من عضو دائم وأخص بالذكر الولايات المتحدة».

وتابع: «الأمل العربي معقود على أن تتفهم الولايات المتحدة أن الصبر الدولي قد نفد على الممارسات الإسرائيلية».

من جهته، قال الأمين العام للجامعة أحمد أبوالغيط في كلمة عبر الڤيديو من القاهرة إن «كل من يقف ضد وقف فوري لإطلاق النار في غزة يحمل على يديه دماء الأبرياء».

وتابع أبوالغيط الذي غاب لعارض صحي: «نثمن عاليا الدول التي اتخذت منذ البداية خيار الانحياز إلى الجانب الصحيح من التاريخ، وعبرت بوضوح عن موقف متوازن جوهره ان الاحتلال واستمراره هو لب المشكلة وأصل القضية».

واعتبر أن «خطة الاحتلال صارت واضحة وهي تدمير المجتمع الفلسطيني في غزة أو تهجير أهله قسريا بحيث يتحقق فصل الشعب عن أرضه وتنتهي القضية الفلسطينية ويتم تصفيتها، وهو ما لن يكون أبدا».

وشدد الطرفان الروسي والعربي على أهمية التوصل إلى حل شامل بفتح أفق سياسي لإقامة الدولة الفلسطينية، وفق تعبير وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة الذي ترأس الاجتماع.

وحض لاڤروڤ على الإسراع في ذلك «لأن هناك مصادر تقول إن شركاءنا في الغرب يحاولون أن يطوروا مشاريع مخفية لفصل الضفة الغربية عن غزة».