

القاهرة - هالة عمران



قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر أتمت صفقات بـ 5.6 مليارات دولار ضمن برنامج الطروحات الحكومية، على الرغم من الظروف والتحديات التي تواجه العالم.



وأكد مدبولي خلال مؤتمر صحافي عقده أمس من العاصمة الإدارية الجديدة حرص مجلس الوزراء أن يكون هناك إطار مؤسسي يحكم الطروحات، من خلال إنشاء وحدة الطروحات داخل مجلس الوزراء والمشرفة على عملية إدارة وتنسيق كل الطروحات الموجودة.



وأضاف مدبولي أن وحدة الطروحات تأتي بالتنسيق مع كل جهات الدولة وعلى رأسها صندوق مصر السيادي، لافتا إلى أنه كان هناك تعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي والتي لها باع كبير في هذا الملف، وتم التعاقد على مساعدتهم لنا لإتمام إجراءات الطرح لعدد كبير من الشركات.



وتابع: أنه تم الانتهاء من 14 شركة، وتم عمل دراسات أولية لـ50 شركة من الشركات التابعة للدولة، وكان هناك لقاء مع مؤسسة التمويل الدولية لمناقشة الخطة التنفيذية للمرحلة القادمة المستمرة حتى 2024، أي ان حجم العمل سيكون لمدة عام كامل. واستطرد: «أهم شيء الدراسة التي جاءت وأكدت أن هناك 4 قطاعات ستكون لها أولوية في الطروحات، ومنها قطاع المطارات وكيفية إشراك القطاع الخاص في إدارة المطارات خاصة التي لديها خبرة كبيرة، والتي من المتوقع أن تحقق نقلة نوعية كبيرة، وكذلك قطاع الاتصالات وإعادة هيكلته من جديد». وأضاف ان المباحثات مع صندوق النقد الدولي مستمرة ولم تتوقف، ونتحرك بتنسيق كامل بين الحكومة المصرية والصندوق، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي برنامج وطني خالص.



وتابع: قد يكون هناك اختلاف وجدل على التكتيكات التي يتم التعامل بها مع صندوق النقد.. والتواصل مستمر ونحن بصدد العمل مع الصندوق لوضع خطة زمنية سيتم الإعلان عنها قريبا. وأوضح أن هناك 4 قطاعات أولوية ضمن برنامج الطروحات هي المطارات والاتصالات والبنوك والتأمين، مؤكدا أن الدولة عازمة على تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة، والانطلاق في برنامج الطروحات.