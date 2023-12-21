عبدالعزيز جاسم



تقام اليوم المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة لدوري زين الممتاز، والتي تجمع العربي صاحب المركز الثالث برصيد 20 نقطة مع السالمية الخامس بـ 14 نقطة على ملعب ثامر في الـ ٥:٢٥ مساء. ويتصدر المسابقة حتى الآن الكويت بـ 23 نقطة ثم القادسية بـ 22 نقطة، وبذلك تتسع دائرة الصراع بين فرق المقدمة.



ويسعى الأخضر للفوز اليوم كي يشارك الكويت الصدارة بعدما قدم مستويات متميزة بقيادة مدربه الصربي داركو الذي منح مساحة مشاركة لبعض اللاعبين الشباب إلى جانب لاعبي الخبرة والمحترفين. ونجح الأخضر في تحقيق فوز عريض على كاظمة بـ 4 أهداف في الجولة الماضية، ويسعى اليوم لتأكيد جدارته، أما السالمية فقدم عروضا متذبذبة في الدوري آخرها تعادل سلبي مع الفحيحيل في الجولة الماضية. وقد استعد السماوي بقيادة مدربه محمد المشعان لمباراة اليوم متسلحا بخبرة لاعبيه في مثل هذه المباريات، حيث بات السالمية بحاجة ماسة للنقاط الثلاث كي يتقدم أكثر نحو المقدمة.



الهيئة تستأنف النشاط



وكانت الهيئة العامة للرياضة قد أعلنت أمس استئناف ممارسة كافة الأنشطة والفعاليات الرياضية اعتباراً من اليوم الخميس ٢١ الجاري وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية.