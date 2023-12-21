مبارك الخالدي



يحل فريق اليرموك ضيفا ثقيلا على الساحل في مواجهة مرتقبة ضمن الجولة التاسعة من منافسات دوري زين للدرجة الأولى التي ستستكمل غدا بالمباراة التي تجمع فريقي برقان والصليبخات.



ويتصدر التضامن ترتيب الفرق برصيد 13 نقطة، والذي يغيب عن مواجهات الجولة بداعي الراحة، ويحل اليرموك ثانيا برصيد 12 نقطة، والساحل ثالثا بـ 9 نقاط، فيما يأتي برقان رابعا بـ 6 نقاط، ويقبع الصليبخات في ذيل الترتيب بنقطة واحدة.



وتتجه الأنظار صوب لقاء اليوم بين اليرموك الطامح لاعتلاء الصدارة مؤقتا بغياب المتصدر، فيما يأمل أبناء الساحل مواصلة الصحوة والاقتراب من مركزي المقدمة حفاظا على آماله في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل إلى الدوري الممتاز.