هادي العنزي



سجل الفريق الأول لكرة السلة بنادي كاظمة فوزه الأول في بطولة دوري «السوبرليغ» الآسيوي لغرب آسيا لمنطقة الخليج، بعد تغلبه على نظيره الشمال القطري 101-75 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأول على صالة نادي الغرافة القطري، في الجولة الثالثة للمجموعة الثانية، ليرفع «البرتقالي» رصيده إلى 4 نقاط من 3 مباريات، في المركز الثالث، خلف المنامة البحريني متصدر الترتيب، وشباب الأهلي الإماراتي الوصيف، وحل الشمال القطري في المركز الرابع بعد خسارته الثالثة تواليا.

وقد تألق لاعبو كاظمة في المواجهة، ليسجوا فوزا مستحقا، وتمكن المحترف الأميركي ترافيس ليزلي من تسجيل 25 نقطة، واستحوذ على 7 كرات مرتدة «ريباوند»، فيما سجل لاعب الارتكاز الأميركي كلينت تشابمان بتسجيله 21 نقطة، و13 «ريباوند»، وامتاز فريق «البرتقالي» بالهجمات المرتدة السريعة، وسجل بواسطتها 16 نقطة، وعلى الجهة الأخرى قدم لاعب الشمال القطري النيجيري أوتشي إيرويغبو أداء متميزا وسجل 27 نقطة، و6 متابعات.