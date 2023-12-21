علاء مجيد



تراجعت حيازة الكويت من سندات الخزانة الأميركية خلال أكتوبر الماضي بنسبة 2.8% وبقيمة 1.16 مليار دولار، لتبلغ 39.62 مليار دولار، مقارنة بـ 40.78 مليار دولار بنهاية سبتمبر، وخلال أول 10 أشهر من العام الحالي تراجعت حيازة الكويت من السندات الأميركية 18.34% وبقيمة 8.9 مليارات دولار، مقارنة بـ 48.52 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2022.



وعلى أساس سنوي، فقد تراجعت حيازة الكويت من السندات الأميركية بنسبة 21.2% وبقيمة 10.66 مليارات دولار، مقارنة بـ 50.28 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2022، وتنوع الكويت من محفظة السندات الأميركية ما بين سندات قصيرة الأجل بقيمة 2 مليار دولار، فيما تبقى النسبة الأكبر من السندات طويلة الأجل بقيمة 37.62 مليار دولار.



وتظهر تحركات الكويت نجاحا بإدارة استثماراتها في السندات الأميركية بخفض ورفع حيازتها بمبالغ مليارية خلال الأشهر الأخيرة، فيما تتزامن تلك التحركات مع تغير العائد على تلك السندات وكذلك زيادة وانخفاض الاستثمارات الكويتية في بورصات الأسهم الأميركية.



وتواصل الكويت خفض حيازتها من سندات الخزانة الأميركية بالتزامن مع انتهاء دورة التشديد النقدي وما يتبع ذلك من تغير دفة الاستثمارات وخفض تركز الاستثمار في السندات جزئيا مع انخفاض الفائدة والتوجه لزيادة الاستثمارات التي تحمل مخاطرة مثل اسهم التكنولوجيا والنمو وبعض الاستثمارات البديلة.



وعلى صعيد دول الخليج، فقد تباينت استراتيجيتهم تجاه السندات الأميركية بين البيع والشراء خلال أكتوبر الماضي، حيث ارتفعت استثمارات المملكة العربية السعودية إلى 117.5 مليار دولارا، مقارنة بـ 117.1 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، منها 102.28 مليار دولار سندات طويلة الأجل، و15.24 مليار دولار سندات قصيرة الأجل.



بينما خفضت الإمارات من استثماراتها خلال أكتوبر لتصل إلى مستوى 63.97 مليار دولار بنهاية الشهر، وذلك بالمقارنة بـ64.1 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، منها 53.15 مليار دولار سندات طويلة الأجل، و10.82 مليارات دولار سندات قصيرة الأجل.



وعلى المستوى العالمي، فقد حافظت اليابان للشهر الـ 53 على التوالي على المركز الأول خلال شهر أكتوبر بالاستحواذ على سندات أميركية بقيمة 1098.2 مليار دولار مرتفعة عن مستويات سبتمبر الماضي البالغة 1086.4 مليار دولار.



كما جاءت الصين في المركز الثاني بعد اليابان بـ 769.6 مليار دولار منخفضة عن سبتمبر الماضي البالغة 778.1 مليار دولار، وثالثا جاءت المملكة المتحدة بـ 693 مليار دولار مرتفعة عن مستويات سبتمبر الماضي البالغة 668.9 مليار دولار.



وحلت لوكسمبورغ رابعا بقيمة 345.4 مليار دولار متراجعة عن مستويات سبتمبر البالغة 373.6 مليار دولار، وحلت جزر الكايمان في المرتبة الخامسة عالميا بـ 323 مليار دولار مرتفعة عن مستويات سبتمبر الماضي البالغة 314.8 مليار دولار.



وبصفة عامة، فقد بلغ حجم سندات الخزانة الأميركية بنهاية أكتوبر 7565 مليار دولار، مقارنة بـ 7133.2 مليار دولار للشهر المقابل من 2022، أي بارتفاع سنوي يبلغ 472.2 مليار دولار بنسبة 6.62%، في حين تراجعت حيازة الأجانب من السندات الأميركية خلال أكتوبر الماضي لتبلغ 7565 مليار دولار، مقابل 7604.1 مليارات دولار بنهاية سبتمبر الماضي.