

أظهرت توقعات «ساكسو بنك» للعام 2024، أن الأسهم قد تشهد حدوث ركود يشكل مؤشرا رئيسيا على اتجاه فئة الأصول.



وتضمنت التوقعات أن الذكاء الاصطناعي والتحول الأخضر سيكونان محور الاهتمام للأسهم.



أما بالنسبة للسندات، فأشار البنك إلى استمرار تصاعد منحنى العائد على السندات الأميركية، مع تركيز المستثمرين على معدلات التضخم والنمو والعجز المالي.



وتوقع «ساكسو بنك»، أن يتعرض الدولار لضغوط وسط مؤشرات على اتباع البنك الفيدرالي سياسة أقل تشددا، وسيكون العامل المؤثر الأهم هو الأوضاع السياسية.



وتابع البنك: عام 2024 هو عام المعادن وعلى رأسها الذهب والفضة والنحاس. السلع ذات العرض القليل يمكن أن ترتفع أسعارها.