أظهرت بيانات حكومية أمس، تراجعا في الفائض التجاري للكويت مع اليابان خلال نوفمبر الماضي بنسبة 18.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ليصل إلى 82.5 مليار ين ياباني (574 مليون دولار) متراجعا للشهر الثاني على التوالي بسبب تباطؤ الصادرات.



وذكرت البيانات التي أوردتها وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي أن فائض الكويت التجاري مع اليابان ظل إيجابيا لمدة 15 عاما و10 أشهر، موضحة أن الصادرات تفوق الواردات من حيث القيمة.



وأضافت أن إجمالي الصادرات الكويتية إلى اليابان انخفض بنسبة 10.3% على أساس سنوي ليصل إلى 109.7 مليارات ين (763 مليون دولار) في ثاني انخفاض على التوالي فيما ارتفع إجمالي واردات الكويت من اليابان بنسبة 26.8% للشهر الـ 19 على التوالي ليصل إلى 27.2 مليار ين (189 مليون دولار).



وأظهرت البيانات ان الفائض التجاري للشرق الأوسط مع اليابان انخفض بنسبة 20.5% ليصل إلى 882.3 مليار ين (6.1 مليارات دولار) الشهر الماضي مع تراجع الصادرات المتجهة إلى اليابان من المنطقة بنسبة 10.9% مقارنة بالعام الماضي.



وبينت أن شحنات النفط والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الأخرى التي تمثل 95.4% من إجمالي صادرات المنطقة إلى اليابان انخفضت بنسبة 11.4% فيما ارتفعت واردات المنطقة الإجمالية من اليابان بنسبة 25.6% بفضل الطلب القوي على السيارات والآلات والسلع المصنعة.



وسجل ثالث أكبر اقتصاد في العالم عجزا تجاريا عالميا في نوفمبر للشهر الثاني على التوالي بقيمة 776.9 مليار ين (5.4 مليارات دولار)، وانخفضت الواردات بنسبة 11.9% بسبب انخفاض أسعار الطاقة لاسيما الفحم والغاز الطبيعي المسال والنفط الخام.