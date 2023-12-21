أعرب مدير عام البلدية م.سعود الدبوس عن عظيم الحزن الذي خيم على الكويت وأهلها اثر إعلان نبأ وفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه.



وقال الدبوس في بيان صحافي: عزاؤنا في مصابنا الجلل تولي صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد مقاليد الحكم ليكون خير خلف لخير سلف لمواصلة مسيرة الكويت ونهضتها.



وفي سياق متصل، أثنى الدبوس على الجهود التي بذلت من قبل الإدارات المختصة في البلدية تجاه الإجراءات والتدابير اللازمة بعد إعلان وفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، أمير العفو والتسامح.



وأضاف: نثمن دور كوادرنا الوطنية من العاملين في إدارات شؤون الجنائز وأيضا الإنشاءات والخدمات العامة إلى جانب العلاقات العامة لما بذلوه من جهود مخلصة للتعامل مع مصاب الكويت وأهلها الجلل وحسن اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل مع هذا الحدث الحزين منذ إعلان نبأ الوفاة وخلال فترة الحداد الرسمي.