تقدم الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوپيك) هيثم الغيص بخالص التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، بمناسبة تولي سموه مقاليد الحكم، داعيا الله عز وجل أن يوفق سموه ويسدد خطاه خدمة للكويت وشعبها.



وأشاد الغيص في بيان تلقته «كونا» بمسيرة سمو أمير البلاد المعطاءة في جميع المناصب التي تولاها، والتي نجح سموه من خلالها في دفع مسيرة العطاء والتنمية على الصعيدين المحلي والدولي.



كما أشاد برؤية صاحب السمو الثاقبة في المجالات الاقتصادية والاهتمام والدعم الذي يقدمه سموه للصناعة النفطية في الكويت، وهي من الدول المؤسسة لمنظمة أوپيك، حيث ساهمت توجيهات سموه في تجاوز الكثير من المراحل الصعبة بتاريخ المنظمة.



وأضاف ان صاحب السمو أمير البلاد يتمتع بحس عال ودراية ومتابعة دقيقة للشؤون الدولية والعالمية، كما أن سموه مطلع ومتابع لكل ما يحدث في أسواق النفط العالمية وما يتعلق بقرارات منظمة أوپيك وتحالف أوپيك+، لما في ذلك من تأثير مباشر على اقتصاد الكويت بشكل خاص والاقتصاد العالمي بشكل عام.



وأشار الغيص في بيانه إلى أن توجيهات سمو أمير البلاد ترتكز دائما على أهمية الحفاظ على وحدة الصف والتشاور بين الدول الأعضاء في أوپيك للحفاظ على قوة المنظمة وتماسكها وبما ينعكس إيجابيا على أسواق النفط العالمية.



وأكد الأمين العام في ختام بيانه مواصلة العمل حسب توجيهات سمو أمير البلاد والمحافظة على قوة منظمة أوپيك وتماسكها لمواجهة التحديات المستقبلية في أسواق النفط والطاقة.