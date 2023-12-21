هنأت رئيس مجلس ادارة الجمعية الكويتية لأهالي الاشخاص ذوي الإعاقة والمدير الوطني للأولمبياد الخاص الكويتي رحاب بورسلي صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بتولي سموه مسند الإمارة، إيذانا ببدء مسيرة جديدة من العمل والعطاء واستكمالا لما بدأه أسلافه من حكام الكويت الكرام، وقالت في تصريح صحافي امس ان صاحب السمو فارس شجاع، كانت ومازالت بصمات وانجازات سموه شاهدا على الوفاء بالوعد والصدق والأمانة بالأفعال وليس بالأقوال، فهو رجل المبادرات الأول وقائد وربان السفينة المحنك بالحكمة والرؤية الثاقبة التي قادت كويتنا الغالية عندما كان عضدا لأميرنا الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، إلى بر الأمان والأمن والاستقرار والتطور.



واننا اذ نرفع إلى مقام سموه أسمى آيات التهاني والتبريكات لننتهز هذه المناسبة الغالية لنجدد العهد على السمع والطاعة، وترجمة رؤية وتوجيهات سموه بالعمل الجاد لبناء كويت جديدة، ترفل بالرخاء والاستقرار والازدهار والسلام والأمن والامان، ينعم ابناؤها بجميع شرائحهم بالحياة الكريمة، لاسيما ابناؤها من الاشخاص ذوي الاعاقة، الذين شملتهم على الدوام بالرعاية والدعم، وسخرت كافة الامكانيات لتعزيز دورهم ودمجهم في المجتمع وادخال البسمة والسرور على عليهم ومنحهم الفرصة لابراز طاقاتهم ومواهبهم وتمكينهم من تحقيق الإنجازات، سائلين المولى عز وجل ان يوفقكم ويسدد على طريق الحق والخير خطاكم.