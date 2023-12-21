مع اقتراب موعد الإعلان عن اسم الفائز في السحب على الجائزة السنوية النقدية الأضخم من حساب «كنز»، والتي تبلغ قيمتها 1.5 مليون دينار، يواصل بنك برقان تشجيع كل عملائه الحاليين والجدد للحصول على فرصة الربح الفريدة، معلنا أن آخر موعد لفتح حساب «كنز» جديد أو إيداع الأموال لزيادة رصيد الحساب الحالي والتأهل لدخول السحب السنوي على الجائزة هو 31 ديسمبر 2023.



وبهذه المناسبة، قال ناصر القيسي، مدير عام إدارة الخدمات المصرفية الشخصية: بنك برقان لا يدخر جهدا في مواصلة البحث عن أكثر الوسائل العصرية ابتكارا لتشجيع عملائه على اتخاذ أفضل القرارات المالية التي تعود بالفائدة والربح لهم ولعائلاتهم، وذلك انطلاقا من حرصه على أن يكون شريكا مصرفيا موثوقا لهم. هذا إلى جانب تعزيز مستوى الوعي بين كل أفراد المجتمع بأهمية اعتماد خطة مالية مدروسة تتضمن سياسة ادخار منتظمة ومتوازنة، حيث عملنا في البنك على ترسيخ مفهوم الادخار كثقافة أساسية من خلال خلق حافز حقيقي عبر تقديم حساب «كنز» المصمم لهذا الهدف، وذلك ضمن استراتيجيتنا الرامية إلى دعم عملائنا بالخدمات والحلول المصرفية المتطورة التي تلبي احتياجاتهم المالية وتكافئهم في الوقت ذاته.



من جانبها، قالت لولوة الخترش، مدير تنفيذي ـ المنتجات وشرائح العملاء: نفتخر في بنك برقان بكل منتجاتنا وخاصة حساب كنز الذي حقق نجاحا منقطع النظير حتى الآن. ومع إطلاق كل منتج جديد يعمل موظفونا على بذل كل الجهود من أجل دعم العملاء بحلول تضمن راحتهم وتوفر لهم تجربة سهلة تنسجم مع أسلوب حياتهم وتلبي تطلعاتهم. وإن ما نشهده اليوم من تطورات ضمن حساب كنز يؤكد قوة المنتجات المصرفية المستدامة وقدرتها على التأثير بشكل إيجابي في حياة عملائنا. وخلال العام الحالي، قام بنك برقان بتجديد حساب «كنز» بالكامل ليتضمن المزيد من المزايا الحصرية إلى جانب جوائز أكبر للعملاء، بما في ذلك تحديد 20 فائزا في السحب الشهري يحصل كل منهم على 2000 دينار، وفائز واحد في السحب النصف سنوي بجائزة مميزة قيمتها 500 ألف دينار، وفائز محظوظ في السحب السنوي مع جائزة نقدية مذهلة قيمتها 1.5 مليون دينار.



ويمكن للعملاء التأهل لأي من سحوبات «كنز» عبر فتح الحساب بالدينار الكويتي أو بأي من العملات الرئيسية الأخرى (الدولار الأميركي، اليورو والجنيه الإسترليني)، علما بأن الحد الأدنى للرصيد هو 200 دينار كويتي، أو ما يعادلها، والحصول على فرصة واحدة مقابل كل 25 دينارا كويتيا تتوافر في رصيد الحساب، ما يعني زيادة فرص الفوز بزيادة المبالغ المدخرة فيه.