ارتفاعات السوق جاءت مدفوعة بالأداء الإيجابي للأسهم المصرفية

«بيتك» يقود التداولات بـ 12.7 مليون دينار.. و«الوطني» بـ 5.2 ملايين



شريف حمدي



حققت بورصة الكويت قفزة في القيمة السوقية بنهاية جلسة تداولات أمس، بمكاسب سوقية بلغت نحو 321 مليون دينار، مدفوعة بارتفاع جماعي في كافة مؤشرات السوق، بالتزامن مع أداء صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة أميرا للبلاد، الأمر الذي عزز ثقة المستثمرين والمتداولين في الاقتصاد الكويتي.



يأتي ذلك بعدما عطلت البورصة أعمالها خلال الجلسات الثلاث الماضية، إثر إعلان البلاد الحداد الرسمي وتعطيل أعمال الدوائر الحكومية، لوفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه.



وتفصيليا، ارتفعت القيمة السوقية لبورصة الكويت بنسبة 0.8% بمكاسب 321 مليون دينار لتصل إلى 40.31 مليار دينار ارتفاعا من 39.98 مليار دينار بنهاية تداولات جلسة الخميس الماضي.



وأغلقت مؤشرات السوق على ارتفاعات جماعية إذ ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.9% بزيادة 72.4 نقطة ليصل إلى 7503 نقاط، وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.15% مضيفا 8 نقاط لمكاسبه ليصل إلى 5505 نقاط، وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.8% مضيفا 54.3 نقطة ليصل إلى 6820 نقطة.



وسجلت القيمة الإجمالية للسيولة المتداولة خلال الجلسة نحو 54.4 مليون دينار تداولت على 121 سهما شهد 63 منها ارتفاعا في القيمة السعرية، فيما انخفض 42 سهما آخرين وبقي 16 سهما دون تغيير، ولم يجر التداول على أسهم 28 شركة.



وحظي السوق الأول بنحو 85% من السيولة المتداولة بواقع 46.12 مليون دينار وجهت للتداول على 31 سهما ارتفع 15 منها وانخفضت 9 أسهم فيما بقيت 7 أسهم دون تغير، بينما حظي السوق الرئيسي بنحو 15% من السيولة بما قيمته 8.3 ملايين دينار وجهت للتداول على 90 سهما ارتفع 48 منها وانخفض 33 سهما وبقي 9 دون تغير.



وقاد تداولات السوق امس للاتجاه الصاعد 6 قطاعات تصدرتها «البنوك» بنسبة ارتفاع لمؤشره الوزني 1.3%، مدفوعا بارتفاعات جماعية لأسهم المجموعة المصرفية التي قادت التداولات النشطة واستحوذت على النصيب الأكبر من السيولة، تلاه قطاع العقار بارتفاع 0.8%.



وكانت الأسهم القيادية الأكثر استهدافا، إذ استحوذت 10 اسهم بينها 5 أسهم بنكية على 35.3 مليون دينار تشكل 65% من إجمالي السيولة البالغ 54.4 مليون دينار، تصدرها «بيتك» بـ 12.7 مليون دينار، تلاه «أعيان» بـ 5.4 ملايين دينار، تلاه سهم «الوطني» بـ 5.2 ملايين دينار، ثم «الخليج» بـ 2.4 مليون دينار، وسهم «بوبيان» بـ 1.9 مليون دينار.



وحظي سهم «هيومن» بـ 1.6 مليون دينار من السيولة المتدفقة للسوق أمس، ثم كل من سهم «أجيليتي» و«صناعات» بـ 1.5 مليون دينار لكل منهما، وسهم «الدولي» بـ 1.2 مليون دينار.



ومن المنتظر ان تشهد الفترة المقبلة استمرار استهداف الأسهم القيادية نظرا لتوافر عدة عوامل، أبرزها:



1 - التوسع في بناء المراكز الاستثمارية الجديدة قبل نهاية العام الذي أوشك على الرحيل، خاصة ان النمو اللافت في الأرباح لأغلب الشركات والبنوك والذي تجاوز 30% لفترة الأشهر الـ 9 يشجع على ذلك.



2 - يمثل انخفاض الأسعار لكثير من الأسهم المدرجة بالسوق الأول فرصا مهمة خاصة للمستثمرين أصحاب النهج الاستثماري، وهو ما يعزز الإقبال على هذه النوعية من الأسهم.



3 - ارتفاع معدلات السيولة بشكل تدريجي في الفترة الحالية، وهو ما يعكس ثقة المتعاملين سواء المحليون أو الأجانب في سوق الأسهم الكويتي بما يملكه من مقومات إيجابية.



وأنهت جلسة امس على مكاسب جماعية للمؤشرات.